موسكو تلوح بتصعيد واسع.. روسيا تستعد لضرب قطاع الطاقة الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها بدأت الاستعداد لتنفيذ ضربات واسعة ضد قطاع الطاقة في أوكرانيا، رداً على ما وصفته باستمرار الهجمات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة داخل الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات الروسية تلقت أوامر بالتحضير لتنفيذ الضربات، في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين الجانبين على المنشآت الحيوية.

وأضافت أن القوات الروسية نفذت خلال الليلة الماضية ضربة في العاصمة الأوكرانية كييف، استهدفت مصنعاً لمنتجات الإسمنت الأسبستي، مشيرة إلى أن مستودعات تابعة للمصنع كانت تُستخدم لتخزين الذخائر والقذائف.

وتأتي هذه التطورات مع تكثيف القوات الروسية خلال الفترة الأخيرة هجماتها على منشآت البنية التحتية والطاقة والوقود، إلى جانب الموانئ البحرية والنهرية في أوكرانيا.

وتربط موسكو هذا التصعيد بهجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت مصافي نفط وسفناً روسية، في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة على المنشآت الحيوية بين البلدين.