من القاهرة.. المجلس الاقتصادي العربي يبحث خطط التعافي وإعادة الإعمار

يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورته العادية الـ118 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 30 أغسطس حتى 3 سبتمبر 2026، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وتعد هذه الدورة الأولى التي تنعقد بعد تولي نبيل فهمي مهامه أمينا عاما لجامعة الدول العربية، حيث يولي أهمية كبيرة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للعمل العربي المشترك، باعتبارها حجر زاوية يمكن من خلالها تحقيق التكامل والتعاون العربي المطلوب في شتى الميادين والمجالات.

وتبحث الدورة عددا من الموضوعات المهمة التي تأتي في صدارة الأجندة العربية الحالية، من بينها دعم الاقتصاد الفلسطيني، واستراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في الجمهورية العربية السورية.

دعم فلسطين وإعمار سوريا واليمن

كما تبحث دعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات في الجمهورية اليمنية، في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، إلى جانب أوضاع الأمن الغذائي العربي، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 - 2030.

وتتضمن أعمال الدورة كذلك متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 - 2040، والاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.

ويناقش المجلس عناوين الموضوعات المقترح تضمينها في الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ35، المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية عام 2026.

كما تتناول الدورة أبعاد التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان الفنية والدائمة، بالإضافة إلى متابعة الجهود العربية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

ولا تزال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي تمثل محورين رئيسيين في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دوراته المتعاقبة، حيث يبحث المجلس في كل انعقاد له آخر المستجدات والإنجازات المتحققة في هذا المجال.