الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للعمل الإنساني وتؤكد أهمية حماية المدنيين

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق، خاصة في مناطق النزاعات والكوارث، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام.

وأوضحت الأمانة العامة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار "من أجل الإنسانية"، بما يؤكد ضرورة تعزيز الجهود الإنسانية والاستجابة لاحتياجات المتضررين من الأزمات والكوارث.

اليوم العالمي للعمل الإنساني

وأشادت الأمانة العامة بدور العاملين في المجال الإنساني وما يقدمونه من تضحيات في سبيل إنقاذ الأرواح وتوفير المساعدات المنقذة للحياة، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعوب العربية التي تعاني من أزمات إنسانية، والتزامها الثابت بدعم الفئات الأشد ضعفا، وتلبية احتياجات الدول التي تعاني من أزمات وكوارث من خلال مجالسها الوزارية المتخصصة ذات الصلة.

كما ثمّنت الأمانة العامة كل جهد إنساني تقوم به الدول الأعضاء، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات إنسانية معقدة ونزاعات مستمرة.

وأكدت في هذه المناسبة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الفاعلة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية خلال الأزمات، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية لدعم قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود، ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.