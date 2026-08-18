الجامعة العربية تبحث تطوير آليات الميثاق العربي لحقوق الإنسان

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان، اجتماعا للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يومي 18 و19 أغسطس 2026، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.

وينعقد الاجتماع في إطار تنفيذ مقتضيات القرار الصادر عن الدورة (164) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، واستكمالا لسلسلة من اللقاءات التنسيقية والاجتماعات التشاورية، وذلك لبحث السبل الكفيلة بإعداد تصور بشأن المبادئ الاسترشادية لوضع الفقرة (3) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع مشاركة ممثلي الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق، وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية القمر المتحدة، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.