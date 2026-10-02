ارتفع 45 جنيه..سعر الذهب مساء اليوم في الصاغة

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة 2-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية .

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 45 جنيها على الأقل خلال اليومين الماضين.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 6175 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة 7057 جنيها للشراء و 7 آلاف جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6469 جنيها للشراء و 6416 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6175 جنيها للشراء و 6125 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5292 جنيها للشراء و 5250 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 49.4 ألف جنيه للشراء و 49 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4213 دولار للشراء و 4212 دولار للبيع.