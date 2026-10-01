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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب الآن في الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهرت تعاملات الذهب في مصر استقراراً، مع أول تعاملات له اليوم الخميس 1-10-2026 علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب اليوم

وسجلت تداولات المعدن الأصفر ثباتا من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية دون أي تحريك وسط حالة من الترقب في الأسواق.

سعر الذهب في مصر

الذهب يرتفع

وصعد سعر الذهب مقدار 15 جنيهًا في المتوسط مع اقتراب انتهاء تعاملات أمس .

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث لسعر الذهب 6130 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7005 جنيها للشراء و 6954 جنيها للبيع.

انخفاض الجنيه الذهب

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6422 جنيها للشراء و 6374 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6130 جنيها للشراء و 6086 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5254 جنيها للشراء و 5215 جنيها للبيع.

1000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 49.04 ألف جنيه للشراء و 48.68 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4158 دولار للشراء و 4157 دولار للبيع.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرا م الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب

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