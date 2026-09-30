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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 130 جنيها.. سعر الذهب في الصاغة الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحبى

تراجع سعر الذهب في مصر مع بدء تعاملات مساء اليوم الأربعاء 30-9-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يتراجع

خفض سعر الذهب  بقيمة 130 جنيها على الأقل منذ نهاية السبت الماضي.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6165 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7045 جنيها للشراء و 6988 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6458 جنيها للشراء و 6406 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ 6165 جنيها للشراء و 6115 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 5284 جنيها للشراء و 5241 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 49.32 ألف جنيه للشراء و 48.92 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية 

وصل سعر أوقية الذهب 4212 دولار للشراء و 4211 دولار للبيع.

سعر الذهب مال واغمال اخبار مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم مال واعمال اخبار سعر الذهب سعر الجنيه الذهب

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