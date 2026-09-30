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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. 10 إرشادات في خطبة الجمعة لتعزيز الوعي وصون مقدرات الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد صبري عبد الرحيم

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، المقررة بعنوان «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستتناول أهمية الحفاظ على الوطن وترسيخ الوعي ومواجهة كل صور التشكيك وتزييف الوعي.

 حب الوطن فطرة سليمة وغريزة إنسانية

وأوضحت الوزارة أن الخطبة تؤكد أن حب الوطن فطرة سليمة وغريزة إنسانية متأصلة، وأن المحافظة على الوطن مقدراته من المقاصد الشرعية المعتبرة.


التصدي لمحاولات العبث 

وتشدد على أن صون مكتسبات الوطن وتاريخه أمانة تتوارثها الأجيال، وأن حماية أرضه والتصدي لمحاولات العبث بمقدراته أو إثارة الفتن مسئولية جماعية مشتركة.

وتدعو الخطبة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وتحذر من التناحر ومن هدم المؤسسات، وتحث على مواجهة دعوات التشكيك والفرقة والتشاؤم، كما تشير إلى أن الأوطان تُبنى بالإتقان والعمل المخلص وروح التفاهم، لا بالأقوال العابرة.

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