تنفيذي الشرقية يكلف بتكثيف المتابعة الميدانية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس وتسوير الأراضي الفضاء

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مديري إدارتي المواقف والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للمواقف العامة والفرعية ، لمنع التكدسات داخل المواقف واتخاذ الإجراءات القانوينة حيال غير الملتزمين بالتعريفة وخطوط السير المقررة تيسيراً على الطلاب والمواطنين.

أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر كافة الأراضي الفضاء داخل الحيز العمراني وتسويرها بالطوب أو السلك الشائك على نفقه أصحابها حتى لا تتحول لجراجات ومقالب عشوائية تنبعث منها الروائح وحفاظاً على البيئة و النظافة العامة وعمل محاضر للمخالفين .

وخلال الإجتماع وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية لضبط أسعار السلع والمنتجات الغذائية والتوسع فى إقامة ( المعارض الدائمة – سوق اليوم الواحد – معرض أهلاً مدارس ) بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية العمل لإجراء حصر شامل ومحدث لجميع مواقع العمل والمنشآت والمشروعات التي تستخدم العمالة غير المنتظمة وبصفة خاصة في مجال الزراعة والتشييد والبناء.