محافظ الشرقية: افتتاح 66 مشروعًا بتكلفة 2.7 مليار جنيه خلال سبتمبر

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس محمد عادل المرسي رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة ، وممثلي عن الأجهزة الشرطية ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استهل محافظ الشرقية، إجتماع المجلس التنفيذي بتقديم أصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة واذ نستحضر في هذه المناسبة الوطنية الخالدة بطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة مؤكداً تقديرنا لدورها الوطني في حماية مقدرات الوطن وصون أمنه واستقراره داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يوفق قيادتها لما فيه خير الوطن ورفعة شأنه وكل عام ومصرنا الغالية وشعبها العظيم بخير وأمن وسلام.

كما توجه محافظ الشرقية بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ربان سفينة الوطن وقائد مسيرة الجمهورية الجديدة على ما يوليه من اهتمام بمحافظة الشرقية وما تقدمه مؤسسات الدولة من دعم مستمر لجهود التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات، قائلاً: نعاهد فخامة الرئيس على مواصلة العمل بكل جدية وإخلاص والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإستكمال مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات لأبناء محافظة الشرقية.

أشار المحافظ إلى أن المحافظة قد شهدت خلال الشهر الجاري افتتاح ٦٦ مشروعًا في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بتكلفة إجمالية بلغت نحو ۲ ملیار و ۷۰۰ مليون جنيه بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال الاجتماع حرص المحافظ على تكريم مكتب الإتصال السياسي بديوان عام المحافظة للجهد المبذول خلال الدورة البرلمانية الماضية

أكد المحافظ أن هذا التكريم يجسد قيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، وأسهموا بإخلاص في أداء رسالتهم بالمواقع التنفيذية المختلفة، مشيراً إلى أن ما قدموه يمثل نموذجاً يحتذى به في الالتزام والانتماء، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

من جانبهم، أعرب المكرمون عن خالص شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين اعتزازهم بفترة عملهم في خدمة المحافظة، ومتمنين لمحافظ الشرقية وأعضاء المجلس التنفيذي دوام التوفيق والسداد، واستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ المشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.