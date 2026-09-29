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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الشرقية: إنجاز 98.85% من طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى بأولوية قصوى، لما يمثله من أهمية في الحفاظ على حقوق الدولة، بالتوازي مع تقديم التيسيرات والحلول القانونية للمواطنين واضعي اليد الجادين الراغبين في توفيق أوضاعهم وتحقيق الاستقرار القانوني لهم.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة توازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين، مشيرا إلى متابعته المستمرة لموقف ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والتوجيه بسرعة إنهاء الملفات المستوفاة، مع الالتزام الكامل بالقواعد والاشتراطات المنظمة لعملية التقنين.

وشدد الأشموني على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مدير إدارة أملاك الدولة وجهات الولاية، بضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين المستوفين للاشتراطات، والإسراع في استكمال إجراءات التقنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الجادين والمخالفين، بما يحفظ حقوق الدولة والمال العام.

ومن جانبه، أوضح محمد العوضي، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، أن فرق العمل بالمراكز والمدن تواصل جهودها من خلال المرور الميداني على المواطنين واضعي اليد، والعمل على توفيق أوضاعهم القانونية، إلى جانب مراجعة الملفات واستيفاء المستندات والأوراق المطلوبة، وفقا للقواعد المنظمة.

وأشار إلى أن إجمالي طلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي استقبلتها المحافظة بلغ 21 ألفا و428 طلبا، فيما تخطت نسبة الإنجاز 98.85%، وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك حتى 29 سبتمبر 2026.

وأوضح مدير إدارة أملاك الدولة أن مركز أبو حماد استقبل 1462 طلبا، بنسبة إنجاز بلغت 94.62%، فيما بلغ عدد الطلبات بمركز أبو كبير 275 طلبا، بنسبة إنجاز 99.10%.

وفي مركز الحسينية، بلغ عدد الطلبات 9604 طلبات، بنسبة إنجاز 98.01%، مع تحرير محاضر حيال أصحاب التعديات والمخالفات، بينما سجل مركز الزقازيق 690 طلبا بنسبة إنجاز 98.94% وبلغ عدد الطلبات المقدمة بمركز بلبيس 994 طلبا، بنسبة إنجاز 94.69%، مع تحرير محاضر ضد أصحاب المخالفات، فيما سجل مركز ديرب نجم 957 طلبا بنسبة إنجاز 97.78%، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين في تقنين أوضاعهم.

وفي مركز فاقوس، بلغ عدد الطلبات 3068 طلبا، بنسبة إنجاز 98.85%، مع تحرير محاضر حيال المواطنين غير الجادين في تقنين أوضاعهم، بينما استقبل مركز كفر صقر 992 طلبا، بنسبة إنجاز 98.87% وسجل مركز منيا القمح 711 طلب تقنين، بنسبة إنجاز 96.85%، مع تحرير محاضر حيال غير الجادين، بينما بلغ عدد الطلبات في مركز ههيا 106 طلبات بنسبة إنجاز 97.78%، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين.

وبلغ عدد الطلبات في مركز مشتول السوق 117 طلبا، بنسبة إنجاز 94.11%، فيما سجل مركز الإبراهيمية 348 طلبا بنسبة إنجاز 95.78%، مع تحرير محاضر حيال غير الجادين في تقنين أوضاعهم القانونية وفي مدينة القنايات، بلغ عدد طلبات التقنين 85 طلبا، بنسبة إنجاز 100%، بينما سجل مركز أولاد صقر 1054 طلبات، بنسبة إنجاز 95.93%، مع تحرير محاضر حيال غير الجادين.

كما بلغ عدد الطلبات بمدينة القرين 20 طلبا، بنسبة إنجاز 100%، بينما استقبلت مدينة صان الحجر 626 طلبا بنسبة إنجاز 98.81%، مع تحرير محاضر حيال غير الجادين، وسجلت مدينة منشأة أبو عمر 319 طلبا بنسبة إنجاز 98.89%، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الجادين.

وشدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات المعنية، على تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين الجادين.

وأكد المحافظ أن استكمال إجراءات التقنين وفقا للقانون يسهم في ضبط منظومة استغلال أراضي أملاك الدولة، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين المستوفين للشروط، إلى جانب تعظيم موارد الدولة والحفاظ على المال العام.

الشرقية محافظ الشرقية أملاك الدولة واضعي اليد

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