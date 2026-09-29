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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ضبط وإعدام 16 طن أغذية فاسدة وغلق مصنع غيرمرخص بالعاشر من رمضان| تفاصيل

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، ومدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية الى قيام فريق عمل إدارة مراقبة الأغذية بصحة الشرقية بالتنسيق مع مفتشى مكتب الأغذية الصحية بالإدارة الصحية بمدينة العاشر من رمضان بتنفيذ حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمدينة العاشر من رمضان وذلك لإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأشار إلي أنه تم ضبط مصنع للمنتجات الغذائية يعمل بدون ترخيص، وبه نقص شديد في الإشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين وتم ضبط ( ٣ طن و٢٨٢ كجم) أغذية مختلفة، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، تشمل ( ٢٢٢) كرتونة كيك بوزن (٧٥٧ كجم)، و( ٣٦ ) برميل مخلل بوزن ( ٢٥٢٥ كجم).

كما قامت اللجنة بإعدام ( ١٣ طن و٦٢٠ كجم ) أغذية مختلفة تشمل ( كيك ومخللات وهوالك تصنيع ومرتجعات) لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم سحب ( ٥ ) عينات وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي رصدتها الحملة وقامت اللجنة التفتيشية  بمخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، لما يمثله من خطر على الصحة العامة وتم تحرير ( ٦ ) محاضر جنحة صحية بمركز شرطة العاشر من رمضان.

أكد محافظ الشرقية على أهمية الإلتزام بإشتراطات سلامة الغذاء والمنشآت الغذائية يُسهم في توفير غذاء آمن للمواطنين، وستتواصل الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط المخالفات وحماية الصحة العامة.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات التفتيشية المنشآت الغذائية المنتجات الغذائية

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