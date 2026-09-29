إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص ونصف نقل على الطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص فى سيارة نصف نقل بطريق بلبيس الإقليمى بين الكارتة الجديدة والقديمة أعلى الاقليمى وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي ومستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس والعاشر الجامعي يفيد استقبال 9 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص فى سيارة نصف نقل بطريق بلبيس الإقليمى بين الكارتة الجديدة والقديمة أعلى الاقليمى وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي ومستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.