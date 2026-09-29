إزالة 11حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من "الموجة الـ٣٠" لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع.

أوضح المحافظ أن الحملات المكثفة التي نفذتها الأجهزة التنفيذية أسفرت في اليوم الثالث من أيام المرحلة الثانية من "الموجة الـ٣٠" ، عن إزالة ١١ حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية و املاك الدولة بمساحة فدان و ٢ قيراط و ٤ سهماً ، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

واضاف أنه تم إزالة ٧ حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة ١٨ قيراطاً و ٢١ سهماً ، بمراكز (اولاد صقر- ههيا) وازالة ٤ حالات تعد على أراضٍ خاصة بالأهالي، بمساحة ٧ قراريط و ٧ أسهم ، بمراكز (الزقازيق – بلبيس).

أكد المحافظ أنه تم ربط نتائج الإزالات إلكترونياً بمنظومات التقنين، والمتغيرات المكانية، وملفات التصالح، لضمان المتابعة اللحظية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

شدد محافظ الشرقية على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، والتصدي بكل قوة لحالات التعدي، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المراكز، وعرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.