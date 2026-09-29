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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجددا ودون حراك حقيقي.. نتنياهو يدين إجرام المستوطنين بالضفة

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

عبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عما قال إنه إدانة لأعمال شغب عنيفة واعتداء مستوطنين على قوات الأمن شمالي الضفة الغربية. 

وقال نتنياهو: "أدين بشدة أعمال الشغب العنيفة واعتداء مستوطنين على قوات الأمن شمالي الضفة الليلة الماضية".

و اعتبر نتنياهو أن "هذه القلة من مثيري الشغب لا تمثل المستوطنين الملتزمين بالقانون في الضفة، وتعرقل قواتنا عن أداء مهمتها".

نفّذت أعداد كبيرة من المستوطنين، فجر اليوم الثلاثاء، هجمات متزامنة في الضفة الغربية.

وأقدم المخربون على إحراق منازل وممتلكات في قرى بمدينتي رام الله ونابلس لفلسطينيين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين بلدة بيتونيا وطريق جريوت غربي مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحماية الجيش الإسرائيلي.
 

كذلك في نابلس، شمال الضفة، ذكرت "وفا" أن مستوطنين قاموا بإحراق منازل وممتلكات خلال هجوم على قرية جالود جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وتشهد قرية جالود، والقرى والبلدات المحيطة بها جنوب نابلس، اعتداءات متكررة من المستوطنين، تشمل مهاجمة المواطنين والاستيلاء على الأراضي وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية وإشعال الحرائق.

وبلغ عنف المستوطنين في الضفة الغربية مستويات غير مسبوقة خلال العام الجاري، إذ سُجل أكثر من 1600 هجوم بمتوسط يقارب 6.7 هجمات يومياً. 

وأدانت الدول الأوروبية والأمم المتحدة عنف المستوطنين وإجرامهم بحق الفلسطينيين.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو شغب مستوطنين الضفة بيتونيا وطريق جريوت

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