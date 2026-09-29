تصعيد جديد للحرب التجارية.. بدء سريان حظر أمريكي على واردات كندية

دخل حظر أمريكي على استيراد عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء ، في أحدث تصعيد للحرب التجارية بين البلدين.

وتمنع أحدث القيود التجارية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيراد الدراجات النارية والمشروبات الكحولية ومنتجات مصل اللبن من كندا، ردًا على الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على بعض السلع الأمريكية.

ويمثل الإجراء أحدث جولة في الصراع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة وكندا، الحليفتين منذ فترة طويلة، واللتين ترتبطان بسلاسل إمداد إنتاجية متداخلة بصورة وثيقة عبر أطول حدود برية في العالم.

وتبلغ قيمة التجارة المتأثرة بحظر الاستيراد الجديد نحو 1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لحسابات نشرتها الإدارة الاقتصادية لبنك نوفا سكوشا في وقت سابق من هذا الشهر. وتبادلت الولايات المتحدة وكندا سلعًا وخدمات بقيمة تقارب 900 مليار دولار أمريكي خلال 2025.

وبالإضافة إلى حظر الاستيراد الذي دخل حيز التنفيذ خلال الليل، فرض البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر رسومًا جمركية بنسبة 50% على عدة فئات أخرى من السلع المستوردة من كندا، بما في ذلك بعض منتجات الجبن والقوارب ذات المحركات وعربات الجولف والأثاث.

وجاءت الرسوم الجمركية الانتقامية الكندية، التي دخلت حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، ردًا على ما يسمى برسوم المادة 338 التي فرضتها إدارة ترامب في 22 أغسطس، بعد انهيار محادثات التجارة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الإثنين، إنه يتوقع أن يخفض المسؤولون الكنديون الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية وأن يقولوا إنهم “آسفون” خلال الأسابيع الـ3 إلى الـ4 المقبلة.

وفي المقابل، قال كارني ووزراؤه إنهم لن يتسرعوا في إبرام اتفاق سيئ، كما تحركوا خلال الأشهر الأخيرة لتوسيع شبكات التجارة الكندية في أوروبا وآسيا.