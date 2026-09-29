قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المباراة مش سهلة.. سفير مصر في جنوب السودان يكشف أجواء مواجهة الفراعنة
احلموا بالاحتراف.. حسام غالي يطالب اللاعبين الشباب بتغيير تفكيرهم
تاريخ مواجهات منتخب مصر وجنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027
استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
هل يجوز الصلاة على النبي في السجود؟.. أمين الفتوى يوضح
هل يرحل عن الأهلي؟.. ياسر إبراهيم على ردار العين الإماراتي
"نصب واحتيال".. إدارة شبرا الخيمة التعليمية تنفي إطلاق حملات لجمع تبرعات للمدارس
كوارث التضخم.. أستراليا ترفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عامًا
اختراق هائل للبنتاجون.. معلومات حساسة تخص أكثر من 3 ملايين شخص
تصعيد جديد للحرب التجارية.. بدء سريان حظر أمريكي على واردات كندية
كندا تمدد قيود السفر المتعلقة بفيروس إيبولا لمدة 60 يوما
تعليمات بمنع الطلاب من حيازة أي آلات حادة في المدارس الثانوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد جديد للحرب التجارية.. بدء سريان حظر أمريكي على واردات كندية

واردات كندية
واردات كندية
أ ش أ

دخل حظر أمريكي على استيراد عدد من المنتجات الكندية حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء ، في أحدث تصعيد للحرب التجارية بين البلدين.

وتمنع أحدث القيود التجارية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استيراد الدراجات النارية والمشروبات الكحولية ومنتجات مصل اللبن من كندا، ردًا على الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على بعض السلع الأمريكية.

ويمثل الإجراء أحدث جولة في الصراع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة وكندا، الحليفتين منذ فترة طويلة، واللتين ترتبطان بسلاسل إمداد إنتاجية متداخلة بصورة وثيقة عبر أطول حدود برية في العالم.

وتبلغ قيمة التجارة المتأثرة بحظر الاستيراد الجديد نحو 1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لحسابات نشرتها الإدارة الاقتصادية لبنك نوفا سكوشا في وقت سابق من هذا الشهر. وتبادلت الولايات المتحدة وكندا سلعًا وخدمات بقيمة تقارب 900 مليار دولار أمريكي خلال 2025.

وبالإضافة إلى حظر الاستيراد الذي دخل حيز التنفيذ خلال الليل، فرض البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر رسومًا جمركية بنسبة 50% على عدة فئات أخرى من السلع المستوردة من كندا، بما في ذلك بعض منتجات الجبن والقوارب ذات المحركات وعربات الجولف والأثاث.

وجاءت الرسوم الجمركية الانتقامية الكندية، التي دخلت حيز التنفيذ في 8 سبتمبر، ردًا على ما يسمى برسوم المادة 338 التي فرضتها إدارة ترامب في 22 أغسطس، بعد انهيار محادثات التجارة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الإثنين، إنه يتوقع أن يخفض المسؤولون الكنديون الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية وأن يقولوا إنهم “آسفون” خلال الأسابيع الـ3 إلى الـ4 المقبلة.

وفي المقابل، قال كارني ووزراؤه إنهم لن يتسرعوا في إبرام اتفاق سيئ، كما تحركوا خلال الأشهر الأخيرة لتوسيع شبكات التجارة الكندية في أوروبا وآسيا.

الولايات المتحدة كندا رئيس الوزراء الكندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

تراجع أسعار الذهب في مصر والدول العربية اليوم

تراجع جماعي يضرب أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. والجنيه الذهب يخسر بقوة

حسام حسن

جلسة خاصة انتهت بالأحضان.. كواليس ما حدث بين حسام حسن وصلاح بعد أنجولا

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

كريستيانو رونالدو

جيسوس يفاجئ رونالدو بقرار جديد.. تفاصيل أزمة الاتفاق بين مدرب النصر وقائده

محمد بن زايد و نتنياهو

بن زايد و نتنياهو يبحثان العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية

ترشيحاتنا

الطماطم

سوسة الطماطم تثير الجدل.. نقيب الفلاحين يحذر وخبير زراعي يؤكد: تحت السيطرة

جانب من التغطية

عراقجي: ناقشنا مع الوسطاء القطريين أفكارًا لطرحها على واشنطن

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر

بالصور

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية
قبل ما تستخدمي دواء للبرد.. أعراض بسيطة تكشف إنك محتاجة علاج حساسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 5 أسباب مرتبطة بالجو وغرفة النوم

بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟
بتصحى بتعطس كل يوم؟

ألم القدم أثناء الراحة.. علامة تحذيرية لمرض شرياني خطير قد يهدد الأطراف

ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟
ما السبب وراء الشعور بألم الراحة في القدم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد