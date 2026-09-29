4 ساعات ونصف في الجو.. خلل فني يضرب طائرة «إل عال» الإسرائيلية يلغي رحلة ميامي

عادت رحلة شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" رقم LY017 - التي كانت متجهة من تل أبيب إلى ميامي - أدراجها إلى مطار بن جوريون بسبب خلل فني اكتُشف أثناء الرحلة، وذلك بعد تأخير طويل في مطار بن جوريون وقضاء أربع ساعات ونصف في الجو.

وصرحت الشركة الإسرائيلية قائلة: "عند وصولهم إلى إسرائيل، سيُعرض على الركاب خيار السفر في رحلة بديلة إلى ميامي أو استرداد قيمة التذكرة، وذلك حسب رغبتهم. نعتذر للركاب عن الإزعاج، ونؤكد أن شركة 'إل عال' تضع سلامة وأمن الركاب وطاقم الطائرة على رأس أولوياتها"، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

يذكر أن مطار بن جوريون واجه أزمة خلال الشهر الماضي، تمثلت في اضطرابات واسعة أدت إلى تعطّل عدد من العمليات التشغيلية، من بينها إجراءات تسجيل الوصول ونقل الأمتعة، فيما توقفت حركة الهبوط لنحو ساعة، ما تسبب في تأخير وإلغاء رحلات جوية وتكدس أعداد كبيرة من المسافرين.