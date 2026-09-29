شاهد.. بن جفير وزوجته يطلقان النار على صور السنوار ونصر الله

صرح مجرم الحرب وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، ايتمار بن جفير، بتوعده لحركة حماس ورجالات المقاومة خلال المرحلة المقبلة.

وقال بن جفير: سأحرق جثة السنوار وعناصر 7 أكتوبر عندما أستلم وزير الحرب بالحكومة المقبلة.

https://x.com/itamarbengvir/status/2104497879918260546?s=20

ونشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير مقطع فيديو عبر حسابه على "إكس"، يظهر فيه مع زوجته خلال تدريب على إطلاق النار، بينما يدور بينهما حوار عن سياسة منح تراخيص السلاح التي يدافع عنها الوزير.

https://x.com/itamarbengvir/status/2104497879918260546?s=20

وتظهر أمامهما في ميدان التدريب صور لشخصيات وقيادات من حركة حماس من بينها يحيى السنوار وأمين عام حزب الله الراحل حسن نصر الله وقائد جماعة الحوثي.



ويبدأ الحوار بوصف بن جفير اللقاء بأنه "موعد من نوع آخر"، قبل أن يتحول إلى أسئلة وأجوبة عن عدد تراخيص السلاح وشروط الحصول عليها.

وقال بن جفير إنه منحت 300 ألف رخصة سلاح خلال عام ونصف من ولايته، مضيفا أن الحصول على الرخصة ليس تلقائيا، بل يقتصر على من يستوفون المعايير المحددة.

وذكر أن أكثر من 200 بلدة أضيفت إلى قائمة المناطق المؤهلة.

أضاف بن جفير بإنه سيجرى تعديل سياسة التراخيص فور توليه منصبه، معتبرا أن توسيع أهلية الحصول على السلاح يهدف إلى تعزيز "الأمن الشخصي".

واعتبر بن جفير بين ماجرى في ولايته فيما يخص عدد التراخيص بأنها "ثورة حقيقية".