رئيس البرلمان الإيراني: لن يبيع أحد النفط في المنطقة إذا لم نتمكن من بيعه

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء أنه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، فلن يتمكن أحد من بيع النفط، مشيرا إلى أنه "إذا لم يُؤمَّن أمن إيران فلن تكون أي بنية تحتية آمنة".

وقال قاليباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، إن على قادة البيت الأبيض أن يعلموا أن إيران لن تتراجع أبداً بالتهديدات أو الحصار، مضيفا أن رد بلاده على أي عدوان أو مغامرة سيكون رداً حازماً ومؤلماً ودقيقاً وسريعاً.

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المُتوهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مضيق هرمز ومرور السفن عبره هي تكرار لمزاعم سابقة مكشوفة للجميع، موضحا أن هذه التصريحات أظهرت أن واشنطن لم تغير سلوكها بعد.

وأضاف قاليباف أن على الأمريكيين أن يلعموا أن عهد الترهيب والتهديد بتدمير إيران الحضارة قد ولى، وردنا على الولايات المتحدة هو نفس ردنا السابق مستطردا "جربوا لتتلقوا ردنا".

يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية بعد اندلاع الحرب في نهاية فبراير الماضي، وصعدت واشنطن ضد طهران بفرض عقوبات قاسية وصفتها بأنها الأقوى في التاريخ تحت مسمى "المنبوذ الإقتصادي" إلى جانب منع شركات الطائرات الإيرانية من العمل.