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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قاليباف للشعب الأمريكي: يجدر بكم إقامة حفلا.. فالأوضاع ستزداد سوءا

قاليباف
قاليباف
القسم الخارجي

وجه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عدة رسائل إلى الشعب الأمريكي، بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية جراء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال قاليباف مخاطبا الأمريكيين "يجدر بكم إقامة حفل لذلك فالأوضاع ستزداد سوءا خلال العامين المقبلين، وتهانينا لأمريكا على بلوغ عائد سنداتكم لأجل 10 سنوات نسبة 5.1%".

وأوضح قائلا "هل أردتم إعادة إيران إلى حقبة السبعينيات؟ ألم يخبركم أحد بأن الصدام مع إيران مهمة لا تناسب الهواة؟، استمتعوا بهذه الرحلة في ذاكرة الماضي".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كشف مشرّع أمريكي أن إدارة ترامب أقرت بوقوع ثماني محاولات انتحار قام بها أفراد من القوات الأمريكية خلال فترة الانتشار الطويل لحاملة طائرات في الشرق الأوسط.

ووردت هذه المعلومات في رسالة -اطلعت عليها وكالة فرانس برس- أرسلها القائم بأعمال وزير البحرية "هونغ تساو" رداً على استفسارات من السيناتور الديمقراطية "كيرستن جيليبراند" بشأن الأوضاع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن".

قاليباف للشعب الأمريكي رئيس البرلمان الإيراني قاليباف الشعب الأمريكي

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