قرار من النيابة بشأن صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء بمواقع التواصل

قررت جهات التحقيق حبس صانعة محتوى 4 أيام؛ لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط صانعة المحتوى؛ بعد أن رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء وبصورة مبتذلة تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبحوزتها هاتفي محمول، وبفحصهما؛ تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها؛ اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات، وتحقيق أرباح مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية إلى أن صدر القرار المتقدم.