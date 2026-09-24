رقصت بملابس خادشة.. كواليس القبض على صانعة محتوى بالجيزة

قررت النيابة العامة حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء، بالمخالفة للقيم المجتمعية، بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تفاصيل ضبط المتهمة

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت نشاط المتهمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها، وبمواجهتها أقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.