سحب رعدية بالقرب من مطروح وفرص أمطار تمتد للقاهرة.. حالة الطقس اليوم

شهدت حالة الطقس صباح اليوم استقراراً على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع ظهور بعض السحب الرعدية الممطرة داخل مياه البحر المتوسط بالقرب من سواحل مطروح.

حالة الطقس اليوم في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع خلال الساعات القادمة، ولا سيما خلال فترات المساء، أن تتزايد فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً على شمال البلاد، وقد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأفادت هيئة الأرصاد، أن طقس اليوم يسوده أداء معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطباً ليلاً على أغلب الأنحاء.

تفاصيل الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة

وشهد الطقس صباحا، تكون للشبورة المائية في الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وكان بعضها كثيفاً على بعض الطرق.

فيما متوقع أن يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار رعدية على السواحل وشمال الوجه البحري، حيث تكون فرص الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية (وقد تغزر أحياناً مساءً بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتمتد الأمطار لجنوب الوجه البحري والقاهرة، حيث فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً مساءً على جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بنسبة ضعيفة (10% تقريباً) إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ويكون هناك أيضا نشاط للرياح، متوقع أن تتراوح سرعتها بين (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء لتلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

تحذيرات بحرية وجوية عاجلة

حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين (45 إلى 65) كم/س، وارتفاع الأمواج بين (2.5 إلى 3.5) متر.

كما شددت على حذر المواطنين من الظواهر المصاحبة للسحب الرعدية (بنسبة حدوث 30% تقريباً)، والتي قد يصاحبها ضربات للبرق على بعض المناطق، ونشاط رياح قوية ناتج عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية قد يكون مثيراً للرمال والأتربة، داعية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عنها.

درجات الحرارة اليوم

حول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي: