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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مخزونات الخام الأمريكية ترتفع مع تراجع نشاط المصافي وهبوط مخزونات الوقود

مخزونات الخام الأمريكية ترتفع مع تراجع نشاط المصافي وهبوط مخزونات الوقود
مخزونات الخام الأمريكية ترتفع مع تراجع نشاط المصافي وهبوط مخزونات الوقود
أ ش أ

ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات الوقود، في ظل انخفاض نشاط المصافي، خاصة في منطقة الغرب الأوسط، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وزادت مخزونات الخام بنحو 3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر، لتصل إلى 426.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين لانخفاضها بنحو 641 ألف برميل.

كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم بمدينة كوشينج في ولاية أوكلاهوما بمقدار 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع، لتصل إلى 23.7 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن معدلات تشغيل المصافي تراجعت بمقدار 519 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع، بينما انخفضت معدلات الاستغلال 2.8 نقطة مئوية إلى 94%.

ويرجع جانب كبير من هذا التراجع إلى توقف مصفاة «إكسون موبيل» في جولييت بولاية إلينوي، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 275 ألف برميل يوميًا، ما دفع معدل تشغيل المصافي في منطقة الغرب الأوسط إلى التراجع من 100% في الأسبوع السابق إلى 86%.

وقال مات سميث، المحلل لدى شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة السفن، إن التراجع الكبير في نشاط التكرير أدى إلى انخفاض مخزونات البنزين والمقطرات، مسلطًا الضوء على المخاوف الحالية بشأن المنتجات المكررة، إذ تحتاج المصافي إلى معالجة نحو 17 مليون برميل يوميًا من الخام لتجنب استمرار انخفاض مخزونات المنتجات.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 428 ألف برميل خلال الأسبوع إلى 107.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات لانخفاضها بنحو 633 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات الديزل الأمريكية 604 آلاف برميل إلى 96.36 مليون برميل، لتصبح أقل بنحو 14% من متوسط مستوياتها الموسمية خلال السنوات الخمس السابقة، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وفي ظل شح المخزونات، سجلت أسعار الديزل مستويات قياسية، وبلغ متوسط سعر الجالون الأربعاء نحو 6.5217 دولار، مقابل 3.6933 دولار قبل عام.

كما انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 206 ملايين برميل، بينما كان محللو يتوقعون ارتفاعها بنحو 95 ألف برميل.

وارتفعت صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 369 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وعقب صدور البيانات، قلصت العقود الآجلة للنفط بعض مكاسبها وارتفع خام برنت العالمي 2.08 دولار إلى 101.33 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتًا إلى 91.48 دولار.

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