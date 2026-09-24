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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدينة طبية وتأمين شامل .. «الصحة» تبحث تمويل مشروعاتها مع بنك الاستثمار الأوروبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان السيد أولريش برونهوبر رئيس قسم عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق له، لبحث ملفات التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين.

تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكد الجانبان دعم الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تطوير قطاعات الصحة المختلفة.

المشروعات الصحية القومية ذات الأولوية

استعرض الوزير مع وفد البنك عددًا من المشروعات الصحية القومية ذات الأولوية، وعلى رأسها مقترح إنشاء المدينة الطبية، حيث جرت مناقشة دراسات الجدوى المبدئية والتصميمات وتحديد الاحتياجات التمويلية لتنفيذ هذا المشروع.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن اللقاء تطرق إلى تعزيز الدعم لمشروع التأمين الصحي الشامل، وبحث آليات توفير التمويل اللازم لتوسيع مظلة التغطية الصحية، إلى جانب خطط الوزارة لتطوير ورقمنة منشآت الرعاية الصحية الأولية وتوفير التكنولوجيا والمعدات الطبية الحديثة.

بحث الجانبان أيضًا ملفات الإدارة الآمنة للنفايات الطبية، والرعاية الأولية، ومبادرات دعم الصحة النفسية، وعيادات علاج السمنة، وصحة الأم والطفل.

اختتم اللقاء بالاتفاق على وضع خريطة طريق مشتركة لتحديد المشروعات العاجلة التي سيتم التركيز عليها خلال الـ12 إلى 18 شهرًا القادمة، لضمان تأمين التمويل اللازم لها ضمن الدورة المالية الحالية للبنك التي تمتد حتى عام 2027، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسير، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتور سمير الدميري رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة داليا رشيد المدير التنفيذي لمشروع البنك الدولي ومدير إدارة المنح والقروض.

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