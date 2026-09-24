إعلان من "التنظيم والإدارة" بشأن مسابقة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر.. تفاصيل

​أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة الاستعلام عن موعد ومكان الاختبار للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة "معلم مساعد قرآن كريم" في الأزهر الشريف.

ويمكن للمتقدمين معرفة تفاصيل الاختبارات من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg

​توجيهات هامة للمتقدمين:

​الالتزام بالمواعيد: ضرورة الحضور في الموعد والمكان المحددين بدقة.

​المستندات المطلوبة: إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وفقاً للتعليمات الصادرة في الإعلان.

​المتابعة المستمرة: يهيب الجهاز بالمتقدمين ضرورة متابعة صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وبوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات جديدة تتعلق بالمسابقة.

4517 وظيفة "معلم مساعد قرآن كريم" بالأزهر الشريف

وكان أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، للمتقدمين لشغل 4517 وظيفة "معلم مساعد قرآن كريم" بالأزهر الشريف، إمكانية الاستعلام عن موعد ومكان الاختبارات الخاصة بهم، تمهيداً لعقد الاختبارات المقررة بمركز الإدارة العامة التابع للجهاز أو الأماكن المعتمدة.

​بوابة الوظائف الحكومية.. النافذة الرسمية للاستعلام

و​دعا الجهاز جميع المتقدم ممن استوفوا الشروط والضوابط المقررة في الإعلان؛ إلى سرعة الدخول على بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط الرسمي:

https://jobs.caoa.gov.eg

وذلك لاستعلام كل متقدم عن موعد اختباره واللجنة المخصصة له ومكان انعقاد الاختبار بدقة، لضمان سير العملية الامتحانية بيسر وشفافية تامة.

​شروط وضوابط حضور الاختبارات

و​شدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مجموعة من الضوابط التنظيمية الهامة التي يجب على المتقدمين مراعاتها، وتتضمن:

​الالتزام التام بالزمن والمكان: ضرورة الحضور إلى مقر الاختبار قبل الموعد المحدد لكفاية الوقت وإنهاء إجراءات التحقق من الهوية.

​إحضار المستندات والأوراق: التأكد من تجهيز واستصحاب جميع المستندات المطلوبة والأوراق الثبوتية وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً في شروط المسابقة.

​قنوات المتابعة الرسمية

​في إطار الحرص على التواصل المستمر وتوفير كافة التحديثات أولاً باول، أهاب الجهاز بالمتقدمين عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الرسمية، والاعتماد حصرياً على:

​الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

​موقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع بشكل دائم على أي تعليمات أو مستجدات طارئة تتعلق بسير المسابقة.

​وتأتي هذه المسابقات في إطار خطة الدولة لدعم قطاعات التعليم الأزهري بكوادر مؤهلة تعزز من حفظ القرآن الكريم وتدريس علومه للنشء وفق المنهج الأزهري الوسطي المستنير.