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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فتح باب التقديم لوظائف إشرافية بديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات.. تفاصيل

الأوقاف
الأوقاف
قسم الخدمات

​أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم لشغل عدد من وظائف الإدارة الإشرافية في ديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية. 

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتدعيم الهياكل الإدارية والكفاءات القيادية بالقطاعات المختلفة.

وزارة الأوقاف

​الوظائف المطلوبة

يشمل الإعلان التخصصات الإدارية والإشرافية التالية:

  • ​مدير إدارة الشئون المالية والإدارية والهندسية بالمديريات الإقليمية (المستوى «أ، ب»).
  • ​مدير إدارة التعاقدات.
  • ​مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديريات (المستوى «أ / ب»).
  • ​مدير إدارة الموارد البشرية بالمديريات (المستوى «أ / ب»).
  • ​مدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمديريات الإقليمية (المستوى «أ، ب»).
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​مواعيد التقديم وآلية المتابعة:

وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات التقدم مستمر حتى يوم 5 من أكتوبر 2026، على أن يتم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة قانوناً لكل وظيفة.

​ولمزيد من التفاصيل حول الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، والمستندات الرسمية المطلوبة، وخطوات التقديم التفصيلية، يمكن للراغبين الإطلاع على النص الكامل للإعلان عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط.

الأزهر الشريف يعلن حاجته لـ 35 عضواً بقطاع الامتحانات

وزارة الأوقاف

وأعلن الأزهر الشريف عن حاجته لشغل 35 وظيفة جديدة بالإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات والخريجين، وذلك بنظام الندب الداخلي وفقاً لأحكام قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 12 لسنة 2018.

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على سد العجز وتطوير منظومة العمل الإداري والتنفيذي بـالإدارة العامة لشؤون الطلاب، والإدارة العامة لشؤون الامتحانات، والإدارة العامة لشئون الخريجين.

الضوابط والشروط العامة للتقدم

وزارة الأوقاف

ووضعت الأمانة العامة بـ الأزهر الشريف حزمة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها:

المؤهل الوظيفي: الحصول على مؤهل عالٍ مناسب، وأن يكون المتقدم مُسكنًا على وظائف هيئة التعليم.

الخبرة الكنترولية: سبق العمل بإحدى لجان النظام والمراقبة (كنترولات الشهادات الأزهرية) مع تقديم ما يثبت ذلك رسمياً.

النطاق الجغرافي: أن يكون المتقدم من العاملين بالمناطق الأزهرية التابعة للقاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

وزارة الأوقاف

المهارات التقنية: إجادة التعامل الكامل مع تطبيقات الحاسب الآلي والبرامج المكتبية.

تقويم الأداء والسلوك:

  • الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة «كفء» خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم.
  • ألا يكون قد وقع على المتقدم أي جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي أو الشرف والأمانة.
  • ألا يكون محالاً للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.
وزارة الأوقاف
  • ألا يتجاوز مجمل الجزاءات الموقعة عليه 10 أيام ولم يتم محوها.
  • اجتياز الاختبارات التقييمية المقررة للوظيفة.

الأوراق والمستندات المطلوبة وطريقة التقديم

وطالبت الإدارة العامة للشؤون الوظيفية الراغبين في التقديم بتقديم ملفاتهم يدويًا وفق الآلية التالية:

مكان التقديم: التقدم يدوياً إلى الإدارة العامة للشؤون الوظيفية (قسم التنقلات) بمقر المشيخة.

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