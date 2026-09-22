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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

اقتصادي و5 نجوم| أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية.. وموعد غلق باب السداد

حج الجمعيات
حج الجمعيات
قسم الخدمات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن القائمة التفصيلية لأسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم عام 1448 هـ / 2027 م، وذلك عقب اعتماد الضوابط المنظمة واختيار الفنادق والخدمات بالمشاعر المقدسة.

وتضمن الإعلان تحديد تكلفة المستويات المختلفة للبرامج، مع وضع المدى الزمني النهائي لسداد التكاليف المقررة عبر منافذ السداد المعتمدة.

الحج السياحي

أسعار المستويات المختلفة لحج الجمعيات 2027

وتتنوع برامج حج الجمعيات الأهلية لتلائم مختلف الفئات الاقتصادية للمواطنين المقبولين في القرعة الإلكترونية:

  • المستوى الأول (خمس نجوم بساحة الحرم): يبلغ سعر البرنامَج 380 ألف جنيه (شاملاً الإقامة والوجبات بالفنادق المباشرة للمسجد الحرام).
  • المستوى الثاني (أربعة نجوم): يبلغ سعر البرنامَج 315 ألف جنيه.
  • المستوى الثالث (اقتصادي): يبلغ سعر البرنامَج 255 ألف جنيه.
نتيجة قرعة الحج 2027

مع العلم أن هذه الأسعار والتكلفة لا تشمل قيمة تذاكر الطيران، والتي يُعلن عنها بشكل منفصل بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

الموعد النهائي وسداد التكاليف المالية

وطالبت وزارة التضامن الاجتماعي جميع الفائزين في قرعة حج الجمعيات الأهلية بسرعة استكمال الإجراءات المالية قبل انتهاء المهلة المحددة:

  • طريقة السداد: يتم سداد التكلفة المحددة عبر منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة أو من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري.
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  • آخر موعد للسداد: يُعد يوم الخميس 14 يناير 2027 هو الموعد النهائي لتقديم مستندات السداد واستكمال الفحوصات الطبية، ويُعتبر عدم السداد خلال المهلة تنازلاً عن الفرصة لصالح كشوف الاحتياطي.

 

الضوابط الصحية والمستندات المطلوبة

وتشترط المؤسسة القومية لتيسير الحج تقديم الشهادة الصحية المعتمدة التي تثبت خلو الحاج من الأمراض الموانع للحج (وفق اشتراطات وزارة الصحة المصرية والطب الوقائي السعودي)، بالإضافة إلى أصل جواز السفر الساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر، و10 صور شخصية بخلفية بيضاء.

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فتح باب التسجيل لمبادرة "فرحة مصر" لتيسير زواج 4000 فتّاة

تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، عن فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من احتفالية ومبادرة "فرحة مصر"، والمزمع إقامتها خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2026 وذلك لتيسير زواج عدد 4000 فتاة من الفتيات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. 

وأوضحت مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة محمد محمود جمعة، أن المبادرة تهدف إلى تقديم جميع سبل الدعم الأسرى والاجتماعي للفتيات المقبلات على الزواج وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل أسرهن، من خلال توفير حزمة متنوعة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية بما يضمن لهم بداية حياة أسرية جديدة دون أي أعباء مالية.

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شروط وتفاصيل التقديم:

ـ أن يكون المتقدمون قد تم عقد قرانهم أو عقد نصف إكليل بحد أقصى عام، وأن يكون الزواج الأول لهم مع ثبوت أحقيتهم في المساعدة من خلال بحث اجتماعي معتمد. 

ـ التأكيد على حضور الزوج والزوجة للاحتفالية، مع السماح بعدد 4 مرافقين لكل حالة زواج. 

ـ الفئة المستهدفة بالمبادرة هي مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، الأسر الأولى بالرعاية، خريجي ومستفيدي دور الرعاية، الأشخاص ذوي الإعاقة المستوفين للشروط، والأسر البديلة. 

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وأكدت مديرية التضامن الاجتماعي أنه على مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي المقيدة والراغبة في المشاركة تسجل بيانات الأزواج المستحقين عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمبادرة https://farhetmasr.csf.eg، وذلك في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.

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