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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فتح باب تظلمات الثانوية الأزهرية.. الضوابط والشروط وخطوات التقديم

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
قسم الخدمات

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بدء تلقي طلبات أداء الطعون (التظلمات) على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/ 2026م، وذلك في إطار حرص المؤسسة الأزهرية على ضمان حقوق الطلاب ومراجعة درجاتهم بدقة وشفافية كاملة.

وتأتي هذه الإجراءات عبر تفعيل المنظومة الإلكترونية لتسجيل الطعون وتحديد المواعيد، لتسهيل خطوات التقديم على الطلاب وأولياء الأمور بمختلف المحافظات.

بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية

الضوابط الشروط العامة للتقديم

وحددت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية الضوابط المنظمة لقبول وتنفيذ طلبات التظلم على النحو التالي:

الوسيلة الرسمية: يتم التسجيل وحجز المواعيد حصرياً من خلال منظومة طعون الثانوية الأزهرية الإلكترونية على بوابة الأزهر.

سداد الرسوم: يلتزم الطالب بسداد رسم الطعون المقرر بقيمة 100 جنيه للمادة الواحدة، والتي تُسدد عبر منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة أو بمقر المناطق الأزهرية.

المعاهد الأزهرية

مواعيد الإطلاع: يُحدد للطالب موعد محدد ومقر معتمد بالمنطقة الأزهرية التابع لها لمراجعة كراسة الإجابة الخاصة به.

شروط المراجعة:

  • الحضور في الموعد المحدد حصراً، ويُسمح للطالب بالدخول بمفرده أو برفقته ولي أمره فقط.
  • إبراز بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح/بطاقة رقم الجلوس لإثبات الشخصية.
  • يُمنع منعاً باتاً استخدام الهواتف المحمولة أو أدوات التصوير داخل قاعة مراجعة كراسات الإجابة.
رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2024

خطوات وإجراءات تقديم التظلم

الخطوة الأولى (التسجيل الإلكتروني): الدخول على بوابة الأزهر، إدخال رقم الجلوس والرقام القومي، وتحديد المواد المراد الطعن على نتائجها.

الخطوة الثانية (سداد الرسوم): إتمام عملية السداد المالي وتأكيد اختيار المواد على المنظومة.

الخطوة الثالثة (الإطلاع والملاحظات): يتسلم الطالب صورة ضوئية من كراسة إجابته برفقة نموذج الإجابة الرسمي، ويدون ملاحظات تفصيلية حول الأجزاء التي يرغب في إعادة تصحيحها أو جمع درجاتها على نموذج «تدوين الملاحظات».

وكيل المعاهد الأزهرية في الغربية

الخطوة الرابعة (إعلان النتائج): تُراجع الملاحظات عبر مستشاري المواد، وفي حال ثبوت حق الطالب في أي درجات إضافية، يتم تعديل النتيجة فوراً وإخطاره إلكترونياً، مع استرداد قيمة رسوم التظلم للمادة التي حُصل فيها على درجات إضافية.

الأزهر الشريف يعلن عن حاجته لـ 35 عضواً بقطاع الامتحانات

وكان أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لشغل (35) وظيفة جديدة بالإدارة المركزية لشؤون الطلاب والامتحانات والخريجين، وذلك بنظام الندب الداخلي وفقاً لأحكام قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 12 لسنة 2018.

امتحانات المعاهد الأزهرية

ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على سد العجز وتطوير منظومة العمل الإداري والتنفيذي بـالإدارة العامة لشؤون الطلاب، والإدارة العامة لشؤون الامتحانات، والإدارة العامة لشؤون الخريجين.

الضوابط والشروط العامة للتقدم

ووضعت الأمانة العامة بـ الأزهر الشريف حزمة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها:

المؤهل الوظيفي: الحصول على مؤهل عالٍ مناسب، وأن يكون المتقدم مُسكنًا على وظائف هيئة التعليم.

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الخبرة الكنترولية: سبق العمل بإحدى لجان النظام والمراقبة (كنترولات الشهادات الأزهرية) مع تقديم ما يثبت ذلك رسمياً.

النطاق الجغرافي: أن يكون المتقدم من العاملين بالمناطق الأزهرية التابعة للقاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

المهارات التقنية: إجادة التعامل الكامل مع تطبيقات الحاسب الآلي والبرامج المكتبية.

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تقويم الأداء والسلوك:

  • الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة «كفء» خلال العامين السابقين لتاريخ التقدم.
  • ألا يكون قد وقع على المتقدم أي جزاء مرتبط بالسلوك الوظيفي أو الشرف والأمانة.
  • ألا يكون محالاً للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.
  • ألا يتجاوز مجمل الجزاءات الموقعة عليه 10 أيام ولم يتم محوها.
المعاهد الأزهرية
  • اجتياز الاختبارات التقييمية المقررة للوظيفة.
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