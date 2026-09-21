قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدًا الثلاثاء 22 سبتمبر.. الحرارة بالقاهرة 32 درجة
أحمد موسى: ماحدث في 2011 لن يتكرر.. ولن نسمح ببناء سدود تهدد مصر
العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب
مأساة جديدة بعد واقعة أيوب الجزائري.. وفاة طفلة عراقية إثر سقوطها في بئر عميقة
لا تناسب محدودي الدخل.. انتقادات برلمانية لأسعار وحدات الإيجار المنتهي بالتملك
تراجع جماعي لسعر الريال السعودي في 16 بنكا اليوم
أحمد موسى: أبي أحمد كذب على شعبه والعالم بشأن كهرباء سد النهضة
أحمد موسى: أبي أحمد كذب على شعبه.. وكهرباء سد النهضة لم تصل للإثيوبيين
اتهمت موظفا ظلما وتسببت في طرده فكيف أتوب؟.. أمين الإفتاء يجيب
اللجنة المصرية بغزة: الرئيس السيسي من أبرز المساندين للشعب الفلسطيني
رئيسة «الضرائب»: وزير المالية يوجه بتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في نقل المعرفة وتطوير الخبرات
قدم الآن.. وظائف جديدة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي يقود البورصة والاقتصاد العالمي

خبير ذكاء اصطناعي
خبير ذكاء اصطناعي
محمود زيدان

أكد الدكتور محمد ثابت، خبير الذكاء الاصطناعي، أن قطاع الذكاء الاصطناعي يشهد حالة فريدة من التباين في وجهات النظر بين قادة التكنولوجيا، مشيراً إلى أن رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي يسعون إلى تضخيم المخاطر والمطالبة بفرض تنظيمات صارمة، بينما يندفع مصنعو الرقائق والبنية التحتية، نحو تسريع وتيرة العمل ورفض أي دعوات للتهدئة.

وأوضح «ثابت»، خلال مداخلة عبر zoom، لبرنامج «الاقتصاد 24»، المذاع على القناة الأولى، أن هذا الصراع يعكس معضلة اقتصادية حقيقية، مشيراً إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي أصبحت المحرك الرئيسي لمكاسب البورصة والاقتصاد الأمريكي بوجه عام، وهو ما يجعل أي محاولة لتبطئ النمو بمثابة تهديد مباشر للأسواق، وقد تتسبب في انكماش واضطراب مالي كبير حال ظهور فقاعة استثمارية غير محسوبة.

وأضاف خبير الذكاء الاصطناعي أن العالم يقف حالياً أمام موازنة دقيقة وصعبة بين طرفين؛ الأول يحذر من الاندفاع السريع دون ضوابط وما يحمله من مخاطر، والثاني يصر على الاستمرار بكامل القوة للتعويض والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في مراكز البيانات والرقائق التكنولوجية.

الذكاء الاصطناعي الاقتصاد 24 القناة الأولى أخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

الدواجن

قفزة في أسعار الدواجن.. الفراخ البيضاء والبانيه ارتفعوا اعرف بكام اليوم

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

أكثر من 30 جنسية في ضيافة مدينتي.. انطلاق جولة التطوير الآسيوية للجولف غدا

رئيس الطائفة الإنجيلية يعزي رئيس دولة الإمارات

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يعزي الإمارات في رحيل أحمد بن راشد آل مكتوم

افتتاح مجزر بلقاس

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الدقهلية يفتتحان أعمال تطوير مجزر بلقاس و يتابعان سير العمل في مجزر ميت الكرماء

بالصور

أسباب انتفاخ البطن رغم قلة الأكل.. اعرف السبب

ليه بطنك بتنتفخ آخر اليوم رغم إنك ما أكلتيش كتير؟
ليه بطنك بتنتفخ آخر اليوم رغم إنك ما أكلتيش كتير؟
ليه بطنك بتنتفخ آخر اليوم رغم إنك ما أكلتيش كتير؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

القوات المسلحة تنظم حفل تخرج دورة «برنامج التدريب الاحترافي للمجندين» من معهد تكنولوجيا المعلومات

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات

مش كل ترتيب صحي.. 5 علامات تكشف أن حب النظام تحول لضغط نفسي

5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لطائف

المزيد