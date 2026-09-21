خبير تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي يقود البورصة والاقتصاد العالمي

أكد الدكتور محمد ثابت، خبير الذكاء الاصطناعي، أن قطاع الذكاء الاصطناعي يشهد حالة فريدة من التباين في وجهات النظر بين قادة التكنولوجيا، مشيراً إلى أن رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي يسعون إلى تضخيم المخاطر والمطالبة بفرض تنظيمات صارمة، بينما يندفع مصنعو الرقائق والبنية التحتية، نحو تسريع وتيرة العمل ورفض أي دعوات للتهدئة.

وأوضح «ثابت»، خلال مداخلة عبر zoom، لبرنامج «الاقتصاد 24»، المذاع على القناة الأولى، أن هذا الصراع يعكس معضلة اقتصادية حقيقية، مشيراً إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي أصبحت المحرك الرئيسي لمكاسب البورصة والاقتصاد الأمريكي بوجه عام، وهو ما يجعل أي محاولة لتبطئ النمو بمثابة تهديد مباشر للأسواق، وقد تتسبب في انكماش واضطراب مالي كبير حال ظهور فقاعة استثمارية غير محسوبة.

وأضاف خبير الذكاء الاصطناعي أن العالم يقف حالياً أمام موازنة دقيقة وصعبة بين طرفين؛ الأول يحذر من الاندفاع السريع دون ضوابط وما يحمله من مخاطر، والثاني يصر على الاستمرار بكامل القوة للتعويض والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في مراكز البيانات والرقائق التكنولوجية.