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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خلل في التوجيه يضع 208 آلاف سيارة فولكس فاجن وآودي تحت الاستدعاء

فولكس فاجن
فولكس فاجن
عزة عاطف

كشفت هيئة السلامة المرورية في الولايات المتحدة (NHTSA) عن استدعاء طوعي يتضمن أكثر من 208,000 سيارة من طرازات «فولكس فاجن» و«أودي»، نتيجة احتمالية تعرض برغي التثبيت بين علبة التوجيه والهيكل السفلي للتآكل والكسر. 

وقد يؤدي هذا الخلل إلى كسر غلاف علبة التوجيه، مما قد يتسبب في فقدان السيطرة على توجيه المركبة أثناء القيادة.

تفاصيل الخلل الفني وتأثيره على أداء القيادة

تُشير التقييمات الهندسية إلى أن التآكل يُضعف برغي التثبيت، مما يزيد من إجهاد علبة التوجيه أثناء المناورات والسرعات المنخفضة، مثل الاصطفاف في المساحات الضيقة. 

وتتوقع المجموعة أن نسبة الخلل لا تتجاوز 1% من إجمالي السيارات المشمولة البالغ عددها 208,724 سيارة. 

وبما أن الإجهاد على نظام التوجيه يرتفع عند السرعات البطئية، فإن التوقف الآمن للمركبة يكون ممكنًا دون التسبب في حوادث خطيرة.

الطرازات المشمولة بالاستدعاء وأعداد السيارات المتأثرة

يشمل الاستدعاء طرازات متعددة لدى المجموعة، حيث يغطي 82,601 سيارة من طراز فولكس فاجن أطلس موديلات 2018-2019 والمصنعة بين 30 نوفمبر 2016 و22 سبتمبر 2018. 

كما يتضمن الاستدعاء 85,713 سيارة من طراز فولكس فاجن تيجوان موديل 2018 المصنعة بين 22 مارس 2017 و18 يونيو 2018، إضافة إلى 40,410 سيارات من طراز أودي Q3 موديلات 2019-2021 المصنعة بين 21 مايو 2019 و16 يوليو 2021.

خط زمني للتحقيقات والإجراءات الوقائية

بدأت الملاحظات الميدانية لهذا الخلل خارج أمريكا الشمالية في أكتوبر 2024، حيث أجرت فولكس فاجن تقييمات هندسية وفحوصات للمركبات. 

وظهر بلاغ ميداني ثاني خارج المنطقة في أغسطس 2025، متبوعاً ببلاغ ثالث في ديسمبر 2025، مما دفع المجموعة إلى توسيع نطاق التحقيقات. 

ورغم عدم تسجيل أي حوادث أو شكاوى داخل أمريكا الشمالية لدى مكتب تحقيقات العيوب، قررت الشركة اتخاذ إجراء احترازي لضمان سلامة السائقين.

استدعاء فولكس فاجن
استدعاء فولكس فاجن استدعاء أودي Q3 عيوب نظام التوجيه تيجوان

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