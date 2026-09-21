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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بي واي دي أتو 2 في الإمارات

بي واي دي أتو 2 الكهربائية الجديدة
بي واي دي أتو 2 الكهربائية الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة بي واي دي " BYD " عن طرازها الجديد بي واي دي أتو 2 الكهربائية، وتنتمي أتو 2 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة بي واي دي أتو 2 الكهربائية الجديدة 

محرك بي واي دي أتو 2 الكهربائية

تستمد سيارة بي واي دي أتو 2 قوتها من محرك كهربائي متزامن بمغناطيس دائم، وتنتج قوة 200 حصان، وبها عزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها بطارية بي واي دي بليد من نوع فوسفات حديد الليثيوم سعة 64.87 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 430 كم/ساعة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

سيارة بي واي دي أتو 2 الكهربائية الجديدة 

وتدعم بي واي دي أتو 2 الكهربائية الشحن بالتيار المتردد بقدرة قصوى تبلغ 7 كيلوواط، والشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة تصل إلى 155 كيلوواط، ويستغرق شحن البطارية من 30% إلى 80% نحو 19 دقيقة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتعمل بـ شاحن منزلي بقدرة 7 كيلوواط، وتقنية تتيح تشغيل الأجهزة الكهربائية مباشرة من بطارية السيارة، إلى جانب ثلاثة أوضاع للقيادة .

أبعاد بي واي دي أتو 2 الكهربائية

تتوافر سيارة بي واي دي أتو 2 الكهربائية في سوق السيارات الإماراتي بطول 431 متر، وعرض 183 متر، وبها ارتفاع 1675 متر، وقاعدة عجلات بطول 262 متر .

مواصفات بي واي دي أتو 2 الكهربائية

زودت سيارة بي واي دي أتو 2 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 12.8 بوصة، وشاشة عدادات رقمية مقاس 8.8 بوصة، وتدعم لاسلكي لنظامي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها نظام التحكم الصوتي الذكي عبر عبارة هاي بي واي دي، واتصال بالجيل الرابع وتطبيق بي واي دي، وبها نظام صوتي مكون من 8 سماعات، وشاحن لاسلكي للهواتف بقدرة 50 واط، ومنافذ يو إس بي أمامية وخلفية.

سيارة بي واي دي أتو 2 الكهربائية الجديدة 

ويوجد بـ سيارة بي واي دي أتو 2 الكهربائية أيضا، مقاعد مكسوة بالجلد الصناعي، وبها عجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد الصناعي، وبها مقعد سائق قابل للتعديل كهربائياً في 6 اتجاهات، ومقعد راكب أمامي قابل للتعديل كهربائياً في 4 اتجاهات، وتكييف هواء أوتوماتيك، وبها فتحات تهوية خلفية ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وإضاءة محيطية بلون واحد، وبها مقاعد خلفية قابلة للطي  .

وحصلت سيارة بي واي دي أتو 2 الكهربائية، على سقف زجاجي بانوراما مع ستارة كهربائية، وجنوط ألمنيوم مقاس 17 بوصة، وبها ومساعدة السائق، وبها وسائد هوائية، وأحزمة مقاعد أمامية مزودة بشد مسبق ونظام تثبيت مقاعد الأطفال، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا رؤية بزاوية 360 درجة .

سعر بي واي دي أتو 2 الكهربائية

تباع سيارة بي واي دي أتو 2 الكهربائية في سوق السيارات الإماراتي بفئة واحدة سعرها 94 ألف درهم إماراتي .

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