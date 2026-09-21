شاهد| مرسيدس AMG GT الكهربائية الجديدة | مواصفات فاخرة

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس AMG GT الكهربائية، وتنتمي AMG GT لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وظهرت السيارة ضمن فعالية لمرسيدس في متحف مرسيدس-بنز في شتوتجارت.

سيارة مرسيدس AMG GT الكهربائية الجديدة

تعتمد سيارة مرسيدس AMG GT الكهربائية علي منصة AMG.EA عالية الأداء، وستأتي كسيارة SUV فاخرة كبيرة الحجم، وتجمع AMG GT بين لغة تصميم AMG ونسب سيارة SUV الفاخرة كبيرة الحجم، وبها أبعاد قوية وخطوط ديناميكية.

محرك مرسيدس AMG GT الكهربائية

تحصل سيارة مرسيدس AMG GT الكهربائية علي قوتها من 3 محركات كهربائية بتقنية التدفق المحوري، وتم تثبيت اثنان على المحور الخلفي ومحرك على المحور الأمامي، ومن المتوقع أن يتيح المحركان الخلفيان توزيع دقيق لعزم الدوران عبر نظام Torque Vectoring.

سيارة مرسيدس AMG GT الكهربائية الجديدة

تنتج سيارة مرسيدس AMG GT الكهربائية قوة 1360 حصان، وبها بطارية سعة 106 كيلوواط/ ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات مرسيدس AMG GT الكهربائية

تحتوي سيارة مرسيدس AMG GT الكهربائية علي الكثير من المميزات من ضمنها، شبك أمامي جديد، وبها مصابيح بتوقيع ضوئي نهاري خاص بتصميم Pattern LED.

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

صمم كارل بنز سيارة بنز باتنت موتورفاجن، وتعد أول سيارة تعمل بالبنزين في العال، وابتكر جوتليب دايملر محرك الاحتراق الداخلي المناسب للاستخدام على البر والمياه والهواء.

سيارة مرسيدس AMG GT الكهربائية الجديدة

وظهر اسم "مرسيدس" لأول مرة نسبة إلى مرسيدس جيلينيك، ابنة تاجر السيارات إميل جيلينيك، وأنتجت شركة محركات دايملر (DMG) طراز مرسيدس 35 حصان الذي وضع معايير جديدة للسيارات الحديثة.

وفي عام 1926 اندمجت شركة كارل بنز مع شركة دايملر لتكوين شركة "دايملر بنز" وولادة العلامة التجارية الشهيرة "مرسيدس-بنز".