صفقة برازيلية على رادار برشلونة.. تفاصيل

أفادت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يدرس التعاقد مع المدافع البرازيلي آرثر دياز، لاعب نادي أتلتيكو باراناينسي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية, فإن هناك متابعة كبيرة من جانب مسؤولي نادي برشلونة لضم المدافع البرازيلي آرثر دياز، لتدعيم خط دفاع الفريق الكتالوني.

وأوضحت أن كشافي نادي برشلونة قدموا تقريرا إلى ديكو المدير الرياضي بالنادي الكتالوني عن مستوى آرثر دياز ، خلال الفترة الأخيرة الماضية.

وأشارت إلى أن ديكو سوف يقوم يرفع التقرير إلى المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني للنادي الكتالوني من أجل حسم قرار التعاقد مع اللاعب البرازيلي، في شهر يناير المقبل.