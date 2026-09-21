محلل رياضي: الأفضل لحمزة عبد الكريم الاستمرار مع برشلونة

أكد زياد خالد، المحلل الرياضي، أن الأفضل لحمزة عبد الكريم الاستمرار مع برشلونة، وعدم اليأس من وجوده على مقاعد البدلاء، لأنه بالتأكيد سيحصل على فرصة للمشاركة مع كثرة المباريات وتعدد الإصابات في الفريق.



وقال زياد خالد، في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «سيميوني حوّل ديربي مدريد إلى ساحة حرب بتدخلات لاعبيه القوية».



وأضاف: «ريال مدريد كان عليه بيع فينيسيوس جونيور إلى أرسنال في الميركاتو الصيفي».



وتابع: «برشلونة يلعب بشراسة تحت قيادة هانزي فليك.. رافينيا تحول إلى وحش بعدما لعب في مركز رأس الحربة».



وواصل: «وجود رافينيا خارج قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين لجائزة الكرة الذهبية أمر غريب للغاية».



وأتم: «الأفضل لحمزة عبد الكريم أن يستمر مع برشلونة، سيأتي وقته مع الفريق وسيحصل على فرصته، وستكون هناك إصابات في الفريق».