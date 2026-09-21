القبض على المتهم الثاني في واقعة دهس سيدة خلال سباق سيارتين بالتجمع

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة اصطدام قائد سيارة ملاكي بإحدى السيدات، ما أسفر عن إصابتها التي أودت بحياتها، وهروبه وترك السيارة بأحد التجمعات السكنية بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن قائد السيارة كان يتسابق مع قائد سيارة ملاكي أخرى، بعدما نشب خلاف بينهما حول أولوية المرور أثناء سيرهما بمحل الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الثانية وقائدها، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبمواجهته، أقر بأنه حال سيره بمحل الواقعة حدث خلاف حول أولوية المرور بينه وبين قائد السيارة الأولى، وقاما على إثر ذلك بالتسابق فيما بينهما، ما أدى إلى وقوع الحادث واصطدام قائد السيارة الأولى بالمجني عليها.

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت في وقت سابق ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اصطدام قائد سيارة ملاكي بإحدى السيدات، ما أسفر عن وفاتها، قبل أن يترك سيارته بأحد التجمعات السكنية بالتجمع الأول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.