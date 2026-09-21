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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سامي الشيخ يحسم جدل مشاركتة في دراما رمضان 2027

الفنان سامي الشيخ
الفنان سامي الشيخ
أوركيد سامي

حسم الفنان سامي الشيخ جدا مشاركتة في دراما رمضان 2027 

قال سامي الشيخ في بيان اعلامي إنه لم يتعاقد حتى الآن على أي عمل في دراما رمضان لعام ٢٠٢٧.

من ناحية أخرى، انتهي سامي الشيخ من تصوير دوره في مسلسل الأمير، ويضم العمل عدد كبير من النجوم، منهم أحمد عز، أمينة خليل، سامي الشيخ، ياسمينا العبد، ومحمد شاهين، والعمل قصة تركي آل الشيخ وتأليف صلاح الجهيني وإخراج ستيفن هوبكنز وإنتاج هيئة الترفيه.

وتعد أحدث أعمال سامي الشيخ مسلسل الفرنساوي، وحقق العمل نجاح كبير وسط الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والمسلسل من بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، جمال سليمان، سوسن بدر، وهو من تأليف وإخراج ادم عبد الغفار.

آخر أعمال سامي الشيخمشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٤ بشخصية برزك أميد في المسلسل التاريخي الحشاشين، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، ويتناول قصة تأسيس حسن الصباح لفرقة الفدائيين، أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية.

سامي الشيخ ممثل مصري أمريكي، بدأ رحلته الفنية بدراسة المسرح في نيويورك، قبل أن يحصل على أول أدواره عام ٢٠٠٥ في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث جسّد شخصية مختار المجيب، مدير قناة الجزيرة.

وشارك الشيخ في عدد من المسلسلات العالمية الشهيرة، من بينها Homeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال أخرى مثل Nikita، The Unit، NCIS، Lost وS.W.A.T.

كما شارك في عدد من الأفلام الهوليوودية، منها Transformers: Dark of the Moon ،Charlie Wilson's War وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.

وعلى الصعيد الإنساني، تم تعيين سامي الشيخ عام ٢٠١٠ سفيرًا للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط لصالح Y-Peer، وهي شبكة تعليمية شبابية أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث شارك في العديد من المبادرات وسافر إلى عدد من الدول دعمًا لقضايا التوعية والتثقيف المجتمعي للشباب.

الفنان سامي الشيخ اخبار الفن نجوم الفن

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