انفجارات ضخمة تهز سوريا.. مشاهد متداولة لحرائق في مستودع للذخيرة

هز دوي انفجار ضخم منطقة العيس في ريف حلب الجنوبي، فجر اليوم الاثنين، وسط تقارير سورية تتحدث عن احتمال وقوع الانفجار داخل مستودع للذخيرة تابع للجيش السوري.

وتداول ناشطون وحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر لحظة الانفجار الضخم، بالتزامن مع اندلاع حرائق في الموقع، فيما لم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجارات.

https://x.com/KanaaMaged/status/2101802980068794567?s=20

وأظهرت المقاطع المتداولة سلسلة من الانفجارات المتتالية التي بدت في بعض المشاهد أشبه بالألعاب النارية، بينما رجح ناشطون سوريون أن تكون ناجمة عن انفجار مقذوفات وذخائر وانطلاقها بشكل عشوائي من موقع الانفجار.