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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر هجرس يكشف كواليس بدايته كعارض أزياء: الموديلينج بوابتي للتمثيل.. وأحب الفاشون| فيديو.. خاص

الفنان تامر هجرس مع أوركيد سامي
الفنان تامر هجرس مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

تحدث الفنان تامر هجرس عن بداياته في عالم الفن، كاشفًا تفاصيل تجربته الأولى مع عروض الأزياء والموديلينج، قبل انتقاله إلى مجال التمثيل، مؤكدًا أن الموديلينج كان خطوة مهمة في طريقه نحو الشاشة، وأن حبه للموضة والفاشون لا يزال مستمرًا حتى الآن.

وقال تامر هجرس، خلال ندوة خاصة بموقع صدى البلد الإخباري، إنه لا يعتبر نفسه حاليًا ممثلًا وعارض أزياء في الوقت نفسه، موضحًا أن تجربته مع عروض الأزياء جاءت في بداية مشواره، وكانت بمثابة مرحلة مهدت له الطريق لدخول عالم التمثيل.

وأضاف: «أنا مش بعتبر نفسي ممثل وعارض أزياء، أنا كنت موديل، عارض أزياء، أنا كنت موديل قبل ما أدخل التمثيل، كانت خطوة عشان أدخل التمثيل».

وأشار هجرس إلى أنه بعد دخوله مجال التمثيل أصبح ينظر إلى الموديلينج باعتباره تجربة من الماضي، خاصة أن التمثيل أصبح هو المجال الأساسي الذي يركز عليه، لكنه في الوقت نفسه لم يبتعد تمامًا عن عالم الموضة الذي يحبه.

تامر هجرس: الموديلينج كان طريق البداية

وأوضح تامر هجرس، أن عروض الأزياء كانت جزءًا من خطواته الأولى في المجال الفني، مؤكدًا أن دخوله عالم الموديلينج لم يكن منفصلًا عن رغبته في الوصول إلى التمثيل.

وقال: «الموديلينج وعروض الأزياء دي كانت طريق في البداية بدأت بيه»، مشيرًا إلى أن التجربة منحته فرصة للتواجد أمام الجمهور والكاميرا، قبل أن ينتقل إلى مرحلة التمثيل ويصبح أكثر ارتباطًا بها.

وأكد هجرس في الوقت نفسه أنه لا يزال يشعر بحب كبير تجاه الموديلينج وعالم الموضة، قائلًا: «أنا بحب الموديلينج جدًا وبحب الفاشون».

ورغم أن التمثيل أصبح جزءًا أساسيًا من مسيرته، فإن اهتمامه بالأزياء لم يتوقف، حيث يحرص على الظهور بإطلالات مختلفة، كما يستمتع بالأعمال التي تمنحه فرصة للتعبير عن اهتمامه بالموضة.

كواليس فيديو كليب تامر هجرس مع هيفاء وهبي

وتطرق تامر هجرس خلال الندوة إلى واحدة من أبرز تجاربه المرتبطة بعالم الموديلينج بعد دخوله مجال التمثيل، وهي مشاركته في فيديو كليب مع الفنانة هيفاء وهبي.

وأوضح أن الفيديو كليب حقق رد فعل وانتشارًا كبيرًا، خاصة في سوريا ولبنان، مشيرًا إلى أن التجربة ظلت من الأعمال التي يشعر بالسعادة تجاهها حتى بعد مرور سنوات عليها.

وكشف هجرس أن مشاركته في الفيديو كليب لم تكن بسبب ارتباطه فقط بعالم الموديلينج أو الفاشون، وإنما كان هناك سبب آخر دفعه إلى خوض التجربة، وهو وجود المخرج محمد سامي على رأس فريق العمل.

وقال هجرس إنه في ذلك الوقت كان محمد سامي من الأسماء التي كانت  في البداية   في مجال الإخراج، لكنه شعر وقتها بأنه يمتلك موهبة كبيرة وقد يصبح مخرجًا مميزًا.

وأضاف: «عملته علشان كان إخراج المخرج محمد سامي وأول إخراج ليه في الوقت ده، أو من أعماله الأولى في الإخراج».

وتابع: «حسيت إن هو هيبقى مخرج شاطر جدًا ورؤيتي طلعت صح»، مؤكدًا أن توقعه بشأن مستقبل محمد سامي كمخرج تحقق بالفعل، وأنه أصبح لاحقًا مخرجًا له بصمته الخاصة.

تامر هجرس: سعيد بتجربتي مع هيفاء وهبي

وعبر تامر هجرس عن سعادته بالمشاركة في الفيديو كليب، خاصة بعد ردود الفعل التي حققها وانتشاره في عدد من الدول العربية.

وقال: «وفعلًا مخرج مبدع ومميز، وأنا سعيد بالفيديو كليب ده اللي قدمته»، مشيرًا إلى أن التجربة كانت مختلفة بالنسبة له، وجمعت بين أكثر من جانب يحبه، سواء الظهور أمام الكاميرا أو الموديلينج أو عالم الفاشون.

ولفت إلى أن الفيديو كليب حقق انتشارًا ملحوظًا في سوريا ولبنان، وهو ما جعل التجربة تظل حاضرة ضمن محطات مشواره الفني.

حبه للفاشون مستمر رغم التمثيل

وأكد تامر هجرس أن انتقاله إلى التمثيل لم ينهِ علاقته بعالم الموضة، موضحًا أنه ما زال يحب الفاشون ويهتم بالتفاصيل الخاصة بالإطلالة والمظهر.

وقال: «وبحب الفاشون وبحب الموضة، حتى لما بيجيلي أي حاجة بحاول أعملها بشكل مختلف».

ويحرص هجرس من خلال حديثه عن بداياته على التأكيد أن الموديلينج لم يكن مجرد مرحلة عابرة في حياته، وإنما كان خطوة ساعدته في الوصول إلى المجال الذي أصبح لاحقًا مساره الأساسي، وهو التمثيل، مع استمرار ارتباطه بعالم الموضة والفاشون وتقديمه بصورة مختلفة كلما سنحت له الفرصة.

وتأتي تصريحات تامر هجرس لتكشف جانبًا من بداياته الفنية، وتوضح كيف انتقل من عالم عروض الأزياء إلى التمثيل، مع احتفاظه حتى الآن بشغفه بالموديلينج والموضة، فضلًا عن اعتزازه بتجربته مع هيفاء وهبي ومحمد سامي في الفيديو كليب الذي حقق انتشارًا عربيًا وقت عرضه.


 

الفنان تامر هجرس اخبار الفن نجوم الفن

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