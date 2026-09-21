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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مستحقات اللاعبين وفلوس بيزيرا.. تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك

بيزيرا
بيزيرا
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك الذي عُقد اليوم، موضحًا أبرز القرارات التي تم اتخاذها بشأن المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق وموعد عودة التدريبات الجماعية.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر قناة «النهار»، إن اجتماع مجلس إدارة الزمالك شهد غياب أحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر، مشيرًا إلى أن أحمد خالد حسانين يغيب عن اجتماعات المجلس منذ رحيل جون إدوارد.

وأوضح شوبير أن الاجتماع شهد اعتماد عقد بيع البولندي كونراد ميشالاك بيزيرا، مع اتخاذ قرار واضح بتوجيه أموال الصفقة إلى قطاع كرة القدم بالنادي.

وأشار إلى أن الزمالك ينتظر وصول أموال صفقة بيزيرا خلال الساعات المقبلة، وتحديدًا خلال 48 أو 72 ساعة، وفقًا لما ذكره.

وأضاف أن مجلس الإدارة قرر تأجيل مران الفريق إلى يوم الثلاثاء، مع تجهيز كل الأمور المتعلقة بعودة اللاعبين، لحين وصول الأموال وصرف المستحقات المالية المتأخرة للفريق.

وفي سياق آخر، أكد شوبير أن اجتماع مجلس إدارة الزمالك لم يتطرق إلى ملف شركة الكرة، كما لم يشهد اعتماد المدير الرياضي الجديد، في انتظار رد حسام الزناتي بشأن تولي المنصب.

وتأتي هذه التحركات في ظل استعداد الزمالك لاستغلال فترة التوقف الحالية، والعمل على ترتيب الأوضاع الإدارية والمالية قبل استئناف منافسات الموسم.

وكان خوان بيزيرا قد انضم إلى الزمالك قبل أن يرحل عن الفريق بعد موسم واحد، لينتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي، في صفقة حقق من خلالها النادي الأبيض عائدًا ماليًا، وفقًا لما ذكره شادي حبشي.

شوبير الزمالك مجلس إدارة الزمالك غياب أحمد خالد أحمد خالد

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