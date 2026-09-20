رمضان 2027 .. موعد أول أيام الصيام واستطلاع هلال 1448

موعد رمضان 2027 .. تشير الحسابات الفلكية الحالية إلى أن يوم الإثنين 8 فبراير 2027 سيكون الموعد المتوقع لأول أيام شهر رمضان 1448 هجريًا في مصر، على أن يظل هذا التاريخ مبدئيًا إلى حين تحري الهلال وإعلان نتيجة الرؤية الشرعية من الجهات المختصة، إذ يتزامن الموعد الفلكي المتوقع مع بداية رمضان خلال شهر فبراير، بينما يتحدد الموعد الرسمي لبداية الصيام بعد استطلاع الهلال.

ويزداد بحث المواطنين عن موعد شهر رمضان 2027 في مصر مع اقتراب الشهر الكريم، خاصة لمعرفة موعد أول أيام الصيام، وتاريخ استطلاع هلال رمضان، وعدد الأيام المتبقية على بداية الشهر، إلى جانب التساؤلات حول إمكانية أن يكون رمضان 1448 هجريًا 29 يومًا أو 30 يومًا.

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متى يبدأ شهر رمضان 2027 في مصر؟

وفقًا للحسابات الفلكية، يُتوقع أن تكون غرة شهر رمضان 1448 هجريًا يوم الإثنين 8 فبراير 2027 في مصر، وهو الموعد الفلكي المتوقع لأول أيام الصيام، بينما لا يصبح التاريخ نهائيًا إلا بعد تحري الهلال وإعلان نتيجة الرؤية الشرعية.

ويأتي هذا التقدير استنادًا إلى الحسابات المتعلقة بدورة القمر وموعد ولادة الهلال، ولذلك فإن 8 فبراير 2027 يمثل في الوقت الحالي الموعد الفلكي المتوقع لبداية الشهر الكريم، وليس إعلانًا نهائيًا عن بداية الصيام.

وتشير أحدث التغطيات المنشورة إلى أن الحسابات الفلكية حددت الإثنين 8 فبراير 2027 موعدًا متوقعًا لغرة رمضان، مع بقاء القرار النهائي مرتبطًا باستطلاع الهلال في مصر.

متى يولد هلال رمضان 1448؟

بحسب الحسابات الفلكية الواردة في البيانات الحالية، يحدث الاقتران المركزي الخاص بهلال رمضان يوم السبت 6 فبراير 2027، في تمام الساعة 5:47 مساءً بتوقيت القاهرة، وبناءً على هذه الحسابات يُتوقع أن يكون الأحد 7 فبراير هو آخر أيام شهر شعبان، فيما تكون غرة رمضان يوم الإثنين 8 فبراير.

وتوضح الحسابات الفلكية أن حدوث الاقتران يمثل مرحلة مرتبطة بولادة الهلال، لكنه لا يعني بمفرده ثبوت دخول شهر رمضان رسميًا، إذ تظل بداية الشهر مرتبطة بتحري الهلال وإعلان نتيجة الرؤية الشرعية في مصر.

وقد نقلت تغطيات حديثة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 47 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، وأن يوم الأحد 7 فبراير 2027 سيكون المتمم لشهر شعبان، بينما يكون الإثنين 8 فبراير 2027 أول أيام رمضان فلكيًا.

متى يتم استطلاع هلال رمضان 2027 في مصر؟

من المنتظر أن تتم عملية تحري هلال رمضان مساء الأحد 7 فبراير 2027، الموافق 29 شعبان 1448 هجريًا، وبعد عملية الاستطلاع تعلن دار الإفتاء نتيجة الرؤية الشرعية التي يُبنى عليها الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان في مصر.

وتؤكد دار الإفتاء المصرية أن استطلاع الأهلة يتم من خلال لجان شرعية وعلمية منتشرة في أنحاء الجمهورية، وهو الإجراء الذي تتبعه الدار في تحديد بدايات الشهور القمرية.

وبناءً على ذلك، فإن تاريخ 8 فبراير 2027 يظل في الوقت الحالي موعدًا فلكيًا متوقعًا لبداية الصيام، بينما يكون الإعلان الرسمي مرتبطًا بنتيجة استطلاع هلال رمضان.

كم يتبقى على رمضان 2027؟

اعتبارًا من 20 سبتمبر 2026، يتبقى نحو 141 يومًا على الموعد الفلكي المتوقع لبداية شهر رمضان، والموافق 8 فبراير 2027، وفق الحسابات المشار إليها.

ويختلف موعد شهر رمضان في التقويم الميلادي من عام إلى آخر بسبب اعتماد التقويم الهجري على الدورة القمرية التي تقل مدتها عن السنة الميلادية، ولذلك يتقدم موعد الشهر الكريم في التقويم الميلادي بنحو 10 إلى 11 يومًا تقريبًا كل عام.

ويؤدي هذا التغير إلى انتقال شهر رمضان تدريجيًا بين فصول السنة المختلفة، وبالتالي لا يرتبط الشهر الكريم بفصل ميلادي محدد، وإنما يتغير توقيته على مدار السنوات.

وتناولت تغطية حديثة منشورة أمس حساب المدة المتبقية حتى الموعد الفلكي المتوقع لبداية رمضان 2027، وأشارت إلى أن 141 يومًا تفصل عن أول أيام الصيام اعتبارًا من 19 سبتمبر 2026، وهو ما يتوافق مع الموعد المتوقع في 8 فبراير 2027.

هل رمضان 2027 سيكون 29 أم 30 يومًا؟

لا يمكن حسم عدد أيام شهر رمضان 1448 قبل حلول نهاية الشهر وتحري هلال شوال، إذ يمكن أن يكون الشهر الهجري 29 يومًا أو 30 يومًا، ويتحدد ذلك وفق نتيجة رؤية الهلال.

ويرتبط تحديد عدد أيام رمضان أيضًا بموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تحدد رؤية هلال شوال بداية الشهر الهجري الجديد بعد انتهاء رمضان.

وبالتالي فإن الحسابات الفلكية المتعلقة بالموعد المتوقع لبداية رمضان لا تعني بالضرورة حسم عدد أيام الشهر قبل حلول موعد تحري هلال شوال.

هل يوم 8 فبراير 2027 هو الموعد النهائي لبداية رمضان؟

حتى الوقت الحالي، يمثل الإثنين 8 فبراير 2027 الموعد المتوقع فلكيًا لبداية شهر رمضان في مصر، وفق الحسابات الفلكية المتاحة، لكن الموعد الرسمي يتحدد بعد تحري هلال رمضان مساء الأحد 7 فبراير، ثم إعلان نتيجة الرؤية الشرعية من دار الإفتاء المصرية.

وتؤكد البيانات المنشورة عن الحسابات الفلكية أن الموعد المتوقع هو الإثنين 8 فبراير 2027، بينما يظل الإعلان الرسمي النهائي مرتبطًا بنتيجة استطلاع الهلال.

لماذا يظل الفرق قائمًا بين الموعد الفلكي والموعد الرسمي؟

يرجع ذلك إلى أن الحسابات الفلكية تقدم موعدًا متوقعًا لبداية الشهر وفق المعطيات الفلكية المتعلقة بدورة القمر والاقتران وولادة الهلال، بينما يرتبط الإعلان الرسمي في مصر بنتيجة تحري الهلال من خلال اللجان المختصة وإعلان دار الإفتاء المصرية.

وتوضح دار الإفتاء المصرية أن من مهامها استطلاع أهلة الشهور القمرية من خلال لجان شرعية وعلمية تضم مختصين شرعيين وفلكيين، وهو ما يجعل إعلان الرؤية الشرعية هو المرجع الرسمي لبداية الشهر في مصر.

ماذا يعني موعد رمضان 2027 للمواطنين في مصر؟

يعني الموعد الفلكي المتوقع أن المواطنين يمكنهم الاستعداد مبدئيًا لبداية شهر رمضان 1448 هجريًا يوم الإثنين 8 فبراير 2027، مع ضرورة التمييز بين الموعد المتوقع وفق الحسابات وبين الموعد الرسمي الذي تعلنه الجهات المختصة بعد تحري الهلال.

ويأتي رمضان 2027 خلال شهر فبراير، أي في فصل الشتاء وفق الموعد الفلكي المتوقع، بينما يظل تحديد بداية الشهر وعدد أيامه مرتبطًا بالإعلان الرسمي ونتيجة رؤية الهلال.

وبذلك، فإن أبرز موعد يبحث عنه المواطنون حاليًا هو الإثنين 8 فبراير 2027 باعتباره الموعد الفلكي المتوقع لأول أيام رمضان 1448 هجريًا، مع ترقب استطلاع الهلال مساء الأحد 7 فبراير 2027، وانتظار الإعلان الرسمي الذي يحسم بداية شهر الصيام في مصر.