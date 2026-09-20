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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى بدرة: تداعيات الحروب تضغط على الاقتصاد المصري.. وتوقعات بشأن أسعار الفائدة

الفائدة
الفائدة
محمد البدوي

أكد مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن اقتصادات العديد من دول العالم تعرضت لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى تراجع قيمة عدد من العملات العالمية بنسب متفاوتة، في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية المتلاحقة.

 تراجع قيمة الين الياباني

وأوضح بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قيمة الجنيه المصري تراجعت بنحو 85% وفقًا لحساباته، بينما شهد الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني انخفاضًا بنحو 30%، في حين أشار إلى تراجع قيمة الين الياباني بنسبة أكبر.

تداعيات سياسية واقتصادية

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى الظروف التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، معتبرًا أن أحداث عام 2011 وما تبعها من تداعيات سياسية واقتصادية كان لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري، فضلًا عن زيادة أعباء الديون.

وأشار إلى أن الحكومة تستعد لعقد مؤتمر اقتصادي خلال شهر أكتوبر المقبل، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية، ومن بينها أسباب ارتفاع حجم الدين وتداعياته والخسائر التي ترتبت على الأزمات المتتالية.

تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا وأزمة باب المندب

وفيما يتعلق بتأثير الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات في مضيق باب المندب، أوضح بدرة أن مصر ليست طرفًا مباشرًا في الحرب، إلا أن تداعياتها وصلت إلى الاقتصاد المصري عبر عدة مسارات، من بينها ارتفاع تكاليف الشحن وتأثر إيرادات قناة السويس.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى مستويات تتراوح بين 100 و110 دولارات للبرميل قد ينعكس على أسعار المنتجات البترولية في السوق المصرية.

التضخم وأسعار الفائدة

كما أشار بدرة إلى استمرار الضغوط التضخمية وتداعيات الأزمات العالمية، موضحًا أن آثار بعض الأزمات الاقتصادية قد تمتد لفترات تتراوح بين عام وعام ونصف.

وبشأن أسعار الفائدة، قال الخبير الاقتصادي إن معدلات الفائدة لم تشهد انخفاضًا حتى الآن، مشيرًا إلى وجود توقعات بتثبيتها في حال استمرار الظروف الاقتصادية الإيجابية، مع إمكانية تغيير المسار في حالة ظهور تطورات أو مستجدات تستدعي رفعها.

الين الياباني أحمد موسى مصطفى بدرة

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