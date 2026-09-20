أحمد موسى يفضح الإخوان: كانوا بيسهروا في شارع الهرم بالليل والصبح يتكلموا عن النضال.. والخارجية: 14 مليار دولار استثمارات مصر في أفريقيا | أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مش ببالغ ولا بخوِّف الناس.. عمرو أديب يحذر: تباطؤ اقتصادي قادم في الطريق

حذّر الإعلامي عمرو أديب من تداعيات اقتصادية صعبة خلال الفترة المقبلة، وأنه على المواطنين الاستعداد والتعامل بحذر مع المتغيرات المحتملة، مشيرًا إلى أن لكل شخص ظروفه الخاصة التي تحدّد كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة.



الخارجية: 14 مليار دولار استثمارات مصر في أفريقيا وتتوزع على الطاقة والبنية التحتية والطرق

أكد السفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن حجم الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية وصل إلى 14 مليار دولار، موزعة على مشروعات متنوعة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والطرق والمستشفيات.



أحمد موسى يفضح الإخوان: كانوا بيسهروا في شارع الهرم بالليل والصبح يتكلموا عن النضال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر دولة لم تتآمر على أي دولة أخرى، قائلا: "فيه قنوات شغالين بث شائعات ضد مصر".



تنظيم الاتصالات: خدمتا «اطمن» و«اطمن على الآخر» مجانًا.. وتشريع للسلامة الرقمية في مراحله الأخيرة

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث باسم الجهاز، أن خدمتي «اطمن» و«اطمن على الآخر» متاحتان حاليًا مجانًا، وتستهدفان توفير حماية للأطفال من المحتوى الضار وغير المناسب على الإنترنت.



حصان محدش قادر يلحقه.. فرحة هستيرية لـ أحمد موسى بعد تألق محمد صلاح مع طرابزون

علق الإعلامي أحمد موسى، على تألق محمد صلاح في الدوري التركي وتسجيله هدفين وأسيست في مباراة طرابزون سبور أمام جالاتا سراي.



أحمد موسى: ملف اللاجئين قنبلة موقوتة.. ولازم نقول للرأي العام هنتعامل معاه ازاي

أكد الإعلامي أحمد موسى، ان ملف اللاجئين في مصر قنبلة موقوتة ودول ١٠ مليون ضيف في مصر وهذا رقم كبير للغاية



لازم ناخد بالنا.. أحمد موسى: مخطط إسقاط الدولة المصرية في 2011 مستمر حتى الآن

علق الإعلامي أحمد موسى، على رسائل الرئيس السيسي في حفل تخرج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية.



تسجيل صوتي لإرهابي يفضح دور المخابرات البريطانية في فوضى 2011.. وأحمد موسى يكشف مفاجأة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان الإرهابية هي أساس الإرهاب في العالم، مضيفا:" كل الجماعات الإرهابية في العالم أجنحة عسكرية لتنظيم الإخوان.



مظهر شاهين: لا حرمة في مبادرة الفتاة بالزواج.. والتواصل يكون مع ولي الأمر

أكد الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، أن مبادرة الفتاة بالزواج أو التعبير عن رغبتها في الارتباط لا تتضمن حرمة من الناحية الشرعية، مشيرًا إلى أن الإشكال لا يتعلق بمبدأ المبادرة نفسه، وإنما بطريقة التواصل وما قد يترتب عليه من استغلال أو تجاوزات.