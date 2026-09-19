مظهر شاهين: لا حرمة في مبادرة الفتاة بالزواج.. والتواصل يكون مع ولي الأمر

أكد الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، أن مبادرة الفتاة بالزواج أو التعبير عن رغبتها في الارتباط لا تتضمن حرمة من الناحية الشرعية، مشيرًا إلى أن الإشكال لا يتعلق بمبدأ المبادرة نفسه، وإنما بطريقة التواصل وما قد يترتب عليه من استغلال أو تجاوزات.

وأوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية، أن الفتاة التي ترى شخصًا مناسبًا للزواج يمكنها أن تبادر بالسؤال عنه أو إرسال من يتحدث إليه، مؤكدًا أن ذلك لا مانع فيه، لكن عند اتخاذ خطوات رسمية يجب أن يكون التواصل من خلال الأسرة وولي الأمر.

وقال إن الفتاة التي تعلن عبر الإنترنت رغبتها في الزواج من حقها أن تفعل ذلك، لكنه شدد على ضرورة أن يكون هناك وسيلة تواصل مع ولي الأمر، حتى يكون المتقدم للزواج جادًا في طلبه، وليس هدفه استغلال الموقف أو الدخول في علاقات غير مناسبة.

وحذر الداعية الإسلامي من أن بعض الإعلانات المفتوحة على الإنترنت قد تجذب أشخاصًا لا يبحثون عن الزواج الجاد، معتبرًا أن ترك التواصل المباشر دون ضوابط قد يفتح الباب أمام الاستغلال أو المشكلات.

الحلال لا يتعارض مع العادات والتقاليد

وتطرق شاهين إلى الفرق بين الحكم الشرعي والعادات المجتمعية، موضحًا أن بعض الأمور قد تكون مباحة شرعًا بينما يرفضها المجتمع باعتبارها مخالفة لما اعتاد عليه.

وأكد أن اختلاف العادات والتقاليد من مجتمع إلى آخر أمر وارد، مشيرًا إلى أن الثقافة المجتمعية قد تتغير مع الوقت، وأن المعيار في النهاية هو معرفة ما هو حلال وما هو حرام.

وشدد على أن الحلال يُقدَّم على رأي المجتمع، داعيًا إلى توعية الناس بأن الأمر الذي أباحه الشرع لا يصبح حرامًا لمجرد رفض بعض أفراد المجتمع له.