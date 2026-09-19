إنفوجراف.. الحماية الاجتماعية مفهوم يتجاوز الدعم التقليدي لحماية الفئات الأولى بالرعاية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان مفهوم "الحماية الاجتماعية" الشامل، مؤكدًا أنه يتجاوز مجرد تقديم الدعم المباشر ليمتد إلى التغطية الوقائية والتنموية للشعوب.

الحماية الاجتماعية الشامل

وأوضح الانفوجراف استنادا إلى بيانات منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، واليونيسف، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية (UKAID)، أن الحماية الاجتماعية تُعرف بأنها مجموعة مترابطة من السياسات والبرامج التي تستهدف الوقاية من الفقر والحد منه. كما تعمل على حماية الأفراد والأسر من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وضمان حد أدنى من الدخل والخدمات الأساسية طوال دورة الحياة.

واستعرض الإنفوجراف ثلاث ركائز أساسية تستند إليها المنظومة اولا برامج المساعدة الاجتماعية: وتشمل التحويلات النقدية والعينية، الدعم الغذائي، التغذية المدرسية، بالإضافة إلى الإعفاءات والمعاشات الاجتماعية الموجهة للفقراء والفئات الهشة.

وثانيا برامج التأمين الاجتماعي: وهي نظام حماية قائم على دفع اشتراكات من جانب المواطن للحماية ضد مخاطر المرض، البطالة، إصابات العمل، الأمومة، العجز، الشيخوخة، والوفاة.

وثالثا برامج سوق العمل: وتهدف إلى التدريب وتنمية المهارات، تقديم خدمات التوظيف، دعم الأجور والمشروعات، وريادة الأعمال والعمل الحر.

وأشار إلى أن بناء منظومة حماية اجتماعية فاعلة يتطلب التكامل بين مجموعة من العوامل منها تشريعات وبيانات وسجلات

و تمويل ومدفوعات وتنسيق وتظلمات ومتابعة وتقييم.