تصعيد عسكري متبادل بين إيران وأمريكا يثير مخاوف بشأن مضيق هرمز

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تناول تصاعد التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة، في ظل تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية العودة إلى المواجهات المباشرة، بالتزامن مع بحث إدارته خيارات المرحلة المقبلة بين استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق أو الدفع نحو مسار دبلوماسي.

وأشار التقرير إلى أن حالة الجمود التي يمر بها الصراع تثير مخاوف إقليمية، خصوصًا مع استمرار الاستعدادات العسكرية الأمريكية في المنطقة، موضحًا أن تقارير إعلامية أفادت بإبقاء واشنطن على مستوى قواتها في الشرق الأوسط حتى نهاية العام تحسبًا لاحتمال تجدد العمليات القتالية.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة النفط «ترند» التي ترفع علم توجو، مع تشديد لهجته تجاه السفن التجارية التي تحاول عبور مضيق هرمز دون تصريح من السلطات الإيرانية، مهددًا باستهدافها.

ولفت التقرير إلى أن المضيق كان يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية قبل الحرب، معتبرًا أن التطورات الأخيرة تعكس هشاشة وضع الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي، بالتزامن مع تراجع حاد في حركة السفن.

وأشار التقرير إلى أن استمرار حالة الشد والجذب والمناورات العسكرية يرفع مستوى المخاوف من انفجار الموقف في أي لحظة.