خلافات الجيرة.. القبض على طرفي مشاجرة في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص وآخرين بممارسة أعمال البلطجة والزعم بترويجهم المواد المخدرة بالمنطقة محل سكنهم بالمنيا.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 11سبتمبر تبلغ لقسم شرطة ملوى بالمنيا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين "لهما معلومات جنائية")، وطرف ثان: (عاملان "أحدهما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة") جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتبين عدم صحة الإدعاء بقيام الطرف الأول بالإتجار فى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.