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تفاصيل قرض «مستورة» للتمكين الاقتصادي للمرأة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل قرض «مستورة» للتمكين الاقتصادي للمرأة

بنك ناصر
بنك ناصر
محمود زيدان

قالت رشا جمال، مدير عام المشروعات متناهية الصغر ومسؤول قرض «مستورة» ببنك ناصر الاجتماعي، إن البنك الأهلي يقدم العديد من المبادرات لدعم الأسر المصرية والشباب، مشيرة إلى أن مبادرة «مستورة» تعد من أبرز المبادرات الموجهة لدعم المرأة المصرية، وتمكينها اقتصاديًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت، رشا جمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، ببرنامج “نون القمة” المذاع على قناة Extra news، أن المبادرة بدأت عام 2017، وكانت قيمة التمويل في بدايتها تتراوح بين 4 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه، ثم ارتفعت إلى 30 ألفًا، وصولًا إلى 50 ألف جنيه، لافتة إلى أن زيادة قيمة التمويلات تأتي بما يتناسب مع تغيرات الأسعار واحتياجات بدء المشروعات.

وأضافت أن التمويل لا يتم صرفه للمرأة في صورة نقدية، وإنما يتم توفير مستلزمات المشروع لها، بما يساعدها على بدء مشروعها بصورة مناسبة.

وأشارت إلى أن التمويل يستهدف السيدات المصريات القادرات والراغبات في إقامة مشروعات، موضحة أن الفئة العمرية المستهدفة تتراوح من 21 إلى 65 عامًا، مع ضرورة توافر الرغبة والقدرة الفعلية على تنفيذ المشروع.

وأكدت أن البنك يدرس طبيعة المشروع ومدى احتياج السوق إليه وإمكانية تسويقه وتحقيقه مردودًا يساعد صاحبة المشروع على السداد وتجنب التعثر.

وأوضحت أنه في حالة وجود مشروع قائم بالفعل، يمكن مساعدة السيدة على تطويره وتوسيعه، أما في حالة امتلاكها فكرة مشروع فقط، فيمكنها الاستفادة من مبادرة «رواد النيل» التابعة للبنك المركزي، والتي تساعد في مناقشة فكرة المشروع وفهم احتياجاتها وإجراء دراسة جدوى مبدئية وتحليل المشروع قبل التقدم للحصول على التمويل.

وحول آليات مواجهة العقبات التي قد تواجه صاحبة المشروع بعد الحصول على التمويل، أكدت رشا جمال أن دور البنك لا يتوقف عند التمويل فقط، وإنما يستمر من خلال متابعة المشروع طوال فترة التمويل.

وأضافت أن المتابعة تتم بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، للتأكد من سير المشروع، ورصد أي مشكلات قد تواجه السيدة، سواء كانت مرتبطة بالمشروع أو بالتمويل، والعمل على متابعتها خلال فترة التمويل

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