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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاتريك .. محمد صلاح يسجل الرابع لـ طرابزون في شباك جالاتا سراي بالدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

أحرز طرابزون سبور الهدف الرابع في شباك، جالاتاسراي، من عمر الشوط الثاني ، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب طرابزون سبور، في الظهور الأول لتوماس ريس على رأس القيادة الفنية للفريق، بعد توليه المسؤولية خلفًا للمدرب السابق فاتح تقيه.

وجاء هدف طرابزون الرابع في الدقيقة 80، عن طريق محمد صلاح

وأفتتح طرابزون سبور التهديف فى الدقيقة 4، عن إنطلاقة رائعة من محمد صلاح من منتصف الملعب بسرعته وينفرد بالمرمي وحيداً ويسجل الهدف الأول.

وأضاف طرابزون سبور الهدف الثاني في الدقيقة 39، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح تصل لـ نوح سافيولو ويسددها بإتقان من على حدود منطقة الجزاء.

وعزز طرابزون النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 44، عن طريق محمد صلاح من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

جاء تشكيل طرابزون سبور أمام جالاتاسراي كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: فاجنر بينا، تشيبويكي نوايو، ستيفان سافيتش، مصطفى إسكيهيلاتش.

خط الوسط: مليح كاباساكال، فابينيو، إرنست موتشي.

خط الهجوم: محمد صلاح، فرانكولينو دجو، سافيولو.

ويحتل جالاتاسراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي طرابزون سبور في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.


 

طرابزون سبور جالاتاسراي الدوري التركي محمد صلاح

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