الناتو يختتم اجتماعاته العسكرية في كوبنهاجن بالدفع نحو جاهزية أسرع وقدرات دفاعية أوسع

اختتمت اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» اجتماعاتها السنوية اليوم، في كوبنهاجن، بعد يومين من المناقشات ركزت على تعزيز الردع والدفاع الجماعي، وتسريع تبني القدرات الدفاعية الجديدة، ودعم أوكرانيا، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات قمة الحلف في أنقرة.

وشارك في الاجتماعات، التي عقدت على مدى يومي، رئيس اللجنة العسكرية الأدميرال جوزيبي كافو دراجوني، ورؤساء أركان الدفاع في الدول الأعضاء الـ32، إلى جانب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا الجنرال أليكسوس جرينكويتش، والقائد الأعلى للتحول في الحلف الأدميرال بيير فاندييه.

وقال دراجوني إن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال الحلف من التركيز على الالتزامات المتعلقة بالميزانيات إلى تنفيذ القدرات الفعلية التي تمكن الناتو من ردع الخصوم والدفاع عن المنطقة الأوروبية-الأطلسية، مؤكداً أن المناقشات شملت الردع والدفاع الجماعي والابتكار والتكنولوجيا وتسريع إدخال قدرات دفاعية جديدة.

وشملت الاجتماعات متابعة تنفيذ قرارات قمة أنقرة وأهداف القدرات العسكرية، وتسريع جاهزية قوات الحلف وتعزيز قدرتها على العمل في بيئة متعددة المجالات.

كما وجه رؤساء أركان الدفاع رسالة إلى قطاع الصناعات الدفاعية مفادها أن الدول الحليفة «مستعدة للشراء على نطاق واسع»، مع مطالبة الشركات بأن تكون قادرة على تلبية الاحتياجات بسرعة وبكميات كبيرة وبصورة يمكن التنبؤ بها.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، حذر دراجوني من استمرار ما وصفه بالسلوك الروسي المتهور، مشيراً إلى انتهاكات للمجال الجوي وحوادث مرتبطة بطائرات مسيرة وأنشطة هجينة ومحاولات لاختبار تماسك الحلف.

وأشاد بسرعة ومهنية استجابة القوات المتحالفة لتلك الحوادث، مؤكداً أن الناتو سيظل يقظاً ومستعداً لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن أراضي الدول الأعضاء.

من جانبه، قال رئيس أركان الدفاع الدنماركي الجنرال مايكل ويجرز هيلدجارد إن اجتماعات كوبنهاجن أظهرت مجدداً التزام دول الحلف بتعزيز قدراته، ودفع الابتكار والتكنولوجيا، والاستمرار في دعم أوكرانيا، مؤكداً استعداد الحلفاء للدفاع عن أمنهم المشترك وأمن منطقة عبر الأطلسي.

وشهد المؤتمر أيضاً انتخاب رئيس جديد للجنة العسكرية، إذ اختارت الدول الحليفة الجنرال كارستن بروير، رئيس أركان القوات المسلحة الألمانية، لتولي المنصب اعتباراً من صيف 2027 ولمدة ثلاث سنوات.

وتعقد اللجنة العسكرية للناتو اجتماعين سنويين على مستوى رؤساء أركان الدفاع في مقر الحلف ببروكسل، إلى جانب مؤتمر سنوي تستضيفه إحدى الدول الأعضاء. ومن المقرر عقد الاجتماع العام المقبل للجنة في يناير 2027 في بروكسل.